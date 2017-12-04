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Новости

Россия и Китай подозреваются в совместной разработке противоспутниковых систем

«CNN»
04 декабря 2017

Такое оружие необходимо им для борьбы против американских спутников.

Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, сообщает телеканал «CNN».

«Они разрабатывают и испытывают лазерное оружие, управляемое с земли, глушащее лазерное оружие, и они не скрывают этого», – сказал Хайтен.

По его мнению, России и Китаю такое оружие необходимо, чтобы бросить вызов США и их союзникам, а также изменить баланс сил в мире.

«Мы не можем допустить, чтобы это произошло», – подчеркнул Хайтен.

Джон Хайтен отметил, что Москва и Пекин видели, как США успешно использовали спутники во время различных военных операций, в том числе конфликта в Персидском заливе в 1991 году, и хотят лишить Вашингтон такой возможности в будущем.

«CNN»

Tags: баланс сил, вооружение, Китай, оружие, Россия, спутник, США

© Гуляй Поле

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