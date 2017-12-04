Россия и Китай подозреваются в совместной разработке противоспутниковых систем

Такое оружие необходимо им для борьбы против американских спутников.

Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, сообщает телеканал «CNN».

«Они разрабатывают и испытывают лазерное оружие, управляемое с земли, глушащее лазерное оружие, и они не скрывают этого», – сказал Хайтен.

По его мнению, России и Китаю такое оружие необходимо, чтобы бросить вызов США и их союзникам, а также изменить баланс сил в мире.

«Мы не можем допустить, чтобы это произошло», – подчеркнул Хайтен.

Джон Хайтен отметил, что Москва и Пекин видели, как США успешно использовали спутники во время различных военных операций, в том числе конфликта в Персидском заливе в 1991 году, и хотят лишить Вашингтон такой возможности в будущем.

«CNN»