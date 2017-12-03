Страна похоронившая надежды

Братская могила заготовок Кремля. О провале, в последнее время, всех российских начинаний.

Последние две недели стали концом целой серии заготовок неутомимого Владимира Владимировича Путина и его дружной команды. Причем провалы стали уже настолько оглушительными, что Кремль уже и не пытается делать хорошую мину при плохой игре. Более того, Москва открыто называет проблемы, с которыми Путину придется столкнуться в ближайшее время. Об этом пишет Александр Смолянский, на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля».

Тройственный союз изгоев

Создав проблемы своей стране оккупацией Крыма и части Донбасса, и попав за эти дела под международные санкции, Путин потратил целых два года на отвлечение внимания на Сирию под предлогом борьбы с ИГИЛ.

В сентябре 2015 года Путин с помпой приехал на Генеральную Ассамблею ООН объявлять о своем крестовом походе против ИГИЛ, и предложил всем странам присоединиться под предводительством, естественно, России.

Приглашение в первую очередь было адресовано американцам. Однако Обама и Керри остались глухи к этим призывам, равно как и к путинским намекам снять санкции. Эту позицию не смогли поколебать и серия страшных террористических нападений в Европе которые очень часто крайне подозрительно происходили строго накануне встреч между российским и американским руководством.

Спустя два года Путин вообще отказался ехать в Нью-Йорк на Генассамблею. В итоге вместо мировой коалиции с флагманом Москвой Россия оказалась в некоем Тройственном союзе мировых изгоев – РФ, Сирии и Ирана. Этот союз можно назвать и Странами Оси – по аналогии с гитлеровской Германией, фашистской Италией и милитаристской Японией. Вокруг этой тройки еще вращаются два сателлита – Турция и Северная Корея. Жажда власти сделала Эрдогана нерукопожатным в Европе. А действия КНДР в последнее время вообще в комментариях не нуждаются. Равно как и призывы Москвы к Вашингтону продолжать диалог с Пхеньяном.

Встреча Путина, Эрдогана и Роухани в Сочи 22-23 ноября стала финальной чертой под двумя последними годами внешней политики России. Вместо всемирной коалиции Путин оказался один на один с такими союзниками, в присутствии которых будет крайне опасно повернуться спиной.

После этого натянутого спектакля наступило время хода другой стороны. В Саудовской Аравии 26 ноября состоялось первое заседание Исламской военной антитеррористической коалиции, в которую входит 41 страна. Коалиция собралась после страшного теракта на Синае в Египте.

Самое примечательное, что Москва, несмотря на тонны и годы риторики о борьбе с терроризмом, за всю рабочую неделю никак не смогла прокомментировать это событие. Такое бывает очень редко, чтоб ни Лавров, ни Маша Захарова, ни Пушков с Рогозиным не сказали ни слова, и не дали даже привычных комментариев.

Крах афганской заготовки и дипломатии Шойгу

Помимо самого факта собрания Исламской военной антитеррористической коалиции, для России неприятным фактором является ключевое участие в ней Пакистана.

Это означает, что под хвост полетели уже целых три года непрерывных ухаживаний лично Сергея Шойгу за Пакистаном в поисках продаж российского оружия и выстраивания каких-то альянсов. Эта дипломатия началась с осени 2014 года, когда путинская военная машина еще двумя ногами стояла на украинском Донбассе.

Но это не последняя неприятность. Уже в этом году Москва очень активно начала разыгрывать карту талибов в Афганистане. В последние несколько месяцев в Афганистане резко выросло количество террористических нападений, которые привели к сотням жертв.

Хотя Россия является активным клиентом и заказчиком вспышки террористической активности, в Афганистане. Но, очевидно, что сейчас в Москве закрались нехорошие предчувствия, что реализация «афганской заготовки», направленной на полную дестабилизацию руками талибов не только Афганистана, но и создания угрозы всей Средней Азии при помощи переселения ИГИЛ, может пойти и не по плану.

Вашингтон умывает руки

Спустя год после избрания Трампа до Кремля наконец дошло понимание того, о чем отмечалось еще год назад в материале «Кремлевское похмелье после победы Дональда Трампа», а именно: «Однако ситуация развивается так, что добрым на самом деле постфактум окажется Обама. Не следует так же забывать о том, что помимо ястребиной команды Трампа, складывается и совместный альянс, и консенсус по российскому вопросу и в Конгрессе США, где уже объявлено о подготовке к рассмотрению карательных актов, направленных в первую очередь против России».

И только сейчас Лавров выдавил из себя признание, что Трамп оказался продолжением политики Обамы: «Многие конкретные действия команды нынешнего президента США Дональда Трампа во многом носят инерционный характер. А потому по своей сути мало чем отличаются от курса бывшего американского лидера Барака Обамы». Такое мнение в интервью итальянской газете «Либеро» высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Более того, с подачи антироссийского лобби в Вашингтоне предпринимаются всё новые недружественные шаги в различных областях, включая расширение односторонних рестрикций, реализацию глобальных противоракетных планов, наращивание американского и натовского военного присутствия у наших границ, усилия по дискредитации внешней политики России», — уточнил Сергей Лавров.

С поправкой на свой фирменный стиль, это редкий случай того, когда Лавров говорит правду и признает очевидные факты.

Враг у ворот

Но Лаврова в признаниях сумел переплюнуть сам Дмитрий Песков – не меньший мастер называть на ходу белое черным и наоборот.

Песков сделал два крайне важных и открытых признания, и они достойны полного цитирования:

Песков уверен, что в США раскручивают антироссийскую кампанию к выборам-2018 года. «Убеждены в этом», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, не считают ли в Москве, что антироссийские действия США приурочены к предстоящим выборам. «США используют механизм санкций, чтобы настроить сторонников Владимира Путина из числа крупных бизнесменов против него», — об этом он заявил журналистам, отвечая на запрос, поступивший от одного из международных агентств.

Следует только добавить, что недавно проводились переговоры между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым. И после них Волкер еще раз повторил требования Вашингтона к России – убраться с Донбасса и вернуть Крым. Это означает, что Кремлю не удалось заговорить зубы новой администрации, равно как и предыдущей.

Волкер приехал с контрольной проверкой к кремлевскому пациенту, и обнаружил, что в Кремле просветления сознания не произошло. После чего Белый дом с чистой совестью умыл руки и ввел в действие новый пакет санкций. Два года усилий Кремля с перебежками от Донбасса до Сирии в итоге привели к ровно противоположному результату.

Российский крупный бизнес уже охватывает паника, и теперь уже российские миллиардеры пытаются умыть руки и дистанцироваться от своих связей с Кремлем. Однако в самом Кремле пока не видят других вариантов, кроме как двинуть Путина на очередной срок.

И поэтому там сейчас либо не понимают масштабы грядущей катастрофы, либо будут пытаться списать на санкции все провалы экономической политики Путина, за которую формально отвечает Медведев, и невозможность выполнить предвыборные обещания самого Путина.

Александр Смолянский, «Хвиля»