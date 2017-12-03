Во Владимирской области матери политического активиста угрожали увольнением за деятельность сына

Оказывая давления на молодого политического активиста, районные власти угрожали увольнением с работы его матери. Другого способа воздействия на на активиста у властей не нашлось.

Волонтер штаба Алексея Навального из Владимирской области Антон Раков, в интервью «Радио Свобода», рассказал, что его матери грозят увольнением. По словам Ракова, ее вызывали к главе района и пригрозили сократить, если ее сын не прекратит участвовать в кампании Навального.

«Некоторые ребята из нашего колледжа поддерживают Навального тайно. А я не скрываю того, что разделяю взгляды этого политика. Я, например, прихожу в колледж со значками Навального. На моей странице в «ВКонтакте» были репосты анонса митинга. И я знаю, что сотрудники колледжа регулярно просматривают странички учеников», – подчеркнул свою позицию Антон Раков.

«На меня давить бесполезно. Администрация колледжа, видимо, это понимала и поступила подло. Они мне ничего после митинга не сказали и сейчас не говорят. Но стали на мою маму давить. Директор колледжа позвонил маме и сказал:«А вы знаете, что ваш сын занимается политикой?» Потом ее вызвали к главе района и предупредили, что если я не перестану поддерживать Навального, маму сократят», – заявил Антон Раков.

Говоря о юридических основаниях возможного увольнения своей матери, активист пояснил, что могут провести полное сокращение штатов, с последующим приемом на работу. Раков размещая в открытом доступе запись своего разговор с администрацией колледжа, где он учится, не учел, что воздействовать могли на его близких.

«Ее предупредили, что скоро их всех сократят, а потом наймут обратно. И маму могут не принять из-за меня. Я предполагал, что после того, как запись разговора с администрацией колледжа появится в интернете, у меня будут проблемы, но не думал, что они поступят так низко», – рассказал владимирский активист.

Антон Раков не стал раскрывать место работы своей матери, отметив, что это бюджетное учреждение.

«Мама сейчас себя плохо чувствует. Ее эта ситуация очень расстроила, и она боится, что может стать еще хуже. Я не буду называть конкретное место работы мамы. Скажу, что мама работает в одном из бюджетных учреждений Владимирской области. Она попросила меня перестать волонтерить на штаб Навального. И мне придется эту просьбу исполнить. Я не хочу, чтобы мама потеряла работу. В маленьком городе, где она живет, найти работу очень сложно», – рассказал Раков.

Антон Раков учится в Колледже инновационных технологий и предпринимательства во Владимире. Незадолго до встречи с Навальным, которая прошла 25 ноября, замдиректора колледжа Вера Мухаева убеждала студентов не идти на митинг и грозила проблемами с ФСБ. На «Медиазоне» опубликована расшифровка беседы.

Раков пошел на митинг, несмотря на ее наставления. После этого Мухаева звонила его матери и рассказывала, что тот занимается политикой.

«Радио Свобода»