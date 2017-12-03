FreeKuku: Amnesty International планирует акцию в поддержку крымского правозащитника

Правозащитники надеются на привлечение внимания к нарушению прав человека в оккупированном Крыму.

В понедельник, 4 декабря, правозащитная организация Amnesty International Ukraine планирует провести онлайн-акцию в поддержку крымского правозащитника, фигуранта «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» Эмира-Усеина Куку.

«В понедельник 4 декабря в 9 утра (по киевскому времени) в помещении Крымского гарнизонного суда состоится выездное заседание Ростовского окружного военного суда. Будет рассматриваться дело об изменении меры пресечения для крымскотатарского правозащитника Эмира Усеина Куку – будет решаться вопрос, останется ли он под стражей в течение еще нескольких месяцев», – говорится в сообщении Amnesty International Ukraine на Facebook, призывающим присоединится к планируемой акции.

«Также в этот день свой день рождения праздновать Сафие, дочь Эмира Усеина. Ей исполняется 7 лет. Лучшим подарком для нее будет освобождение отца», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, что в феврале 2016 российские власти арестовали Эмира-Усеина и с тех пор он находится под стражей по ложным обвинениям в терроризме.

«Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Эмира Усеина и снятия с него всех обвинений», – выдвигается требование в сообщении.

«В понедельник, начиная с 9 утра, мы будем действовать по принципу онлайн-шторма, когда за очень короткий период времени пользователи отправляют сотни и тысячи сообщений с одним хэштегом и призывом» – объясняет Amnesty International Ukraine схему проведения акции в поддержку Эмира Усеина Куку.

«Шум в социальных сетях поможет привлечь внимание к делу Эмира-Усеина и даст возможность поддержать его и его семью, где бы вы ни были – в Крыму, материковой Украины или где в мире», – подчеркивает цель своей акции Amnesty International Ukraine.

Amnesty International Ukraine призывает подписывать петицию в защиту Эмира-Усеина Куку и просить призывать других людей ее подписать.

«Опубликуйте на своей личной странице и/или в группах, к которым вы входите, сообщение с призывом освободить Эмира-Усеина Куку и добавьте хэштег #FreeKuku. Важно публиковать именно на своих страницах, а не в этом событии, это поможет привлечь к акции больше людей», – призывает Amnesty International Ukraine.

Для этого можно написать собственное сообщение с хэштегом #FreeKuku или скопировать примеры предлагаемые Amnesty International Ukraine:

#FreeKuku! Защита прав человека – не терроризм! Подпишите петицию с требованием освободить Эмира-Усеина Куку – https://goo.gl/SVh6ts

#FreeKuku. Лучший подарок – папа на свободе. Освободите Эмира-Усеина Куку в день рождения его дочери, подпишите петицию – https://goo.gl/SVh6ts

#FreeKuku. Прямо сейчас решается, останется крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку под стражей. Я призываю российские власти освободить его, ведь он не сделал ничего плохого. Наоборот, он помогал другим и занимался правозащитой. Подпишите петицию с требованием освободить его – https://goo.gl/SVh6ts

#FreeKuku. Я не согласен с обвинением Эмира-Усеина Куку в терроризме и требую его немедленного освобождения. Присоединяйтесь и подписывайте петицию – https://goo.gl/SVh6ts

«Гуляй Поле»