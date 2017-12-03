В России погиб оправданный по «делу руферов» Александр Погребов

Российских руфероф обвиняли в раскраске в сине-желтые цвета звезды на сталинской высотке в Москве.

В Баксанском ущелье Кабардино-Балкарии разбился российский спортсмен Александр Погребов. Он выполнял прыжок в вингсьюте.

По данным Telegram-канала «Mash», связан с телеканалом «Life», Александр Погребов разбился из-за того, что поздно раскрыл парашют. Когда он упал без сознания, парашют попал в реку и утащил спортсмена за собой — Погребов умер от травм и переохлаждения.

Александр Погребов был среди четырех бейсджамперов, которые проходили по «высотному делу». В 2014 году они оказались под следствием, поскольку спрыгнули с высотки на Котельнической набережной в тот же день, когда украинский руфер перекрасил на ней звезду в цвета украинского флага.

Ответственность за акцию тогда взял на себя украинский руфер Павел Ушивец, также известный под псевдонимом Mustang Wanted. Однако в РФ в этом обвинили пятерых российских руферов: Владимира Подрезова, Алексея Широкожухова, Александра Погребова, Евгения Короткова и АннуЛепешкину.

В итоге, четверых руферов – Алексея Широкожухова, Александра Погребова, Евгения Короткова и АннуЛепешкину – оправдали. Им присудили компенсацию за нахождение под домашним арестом. Обвинительный приговор был вынесен только Владимиру Подрезову. Позднее суд смягчил ему приговор и освободил из-под стражи.

В августе 2017 года в швейцарских Альпах разбился другой фигурант этого же дела Алексей Широкожухов. Об этом тогда на свое своей Facebook сообщил Александр Погребов.

27 июля при совершении бэйс прыжка в Швейцарии погиб Наш друг Алексей Широкожухов Вот номер карты отца Алексея сейчас им нужна Наша помощь.Карта сбербанка 5469 3800 3993 9771 Карпухин Александр Евгеньевич Опубліковано Александром Погребовим 28 липня 2017 р.

Позже гибель Алексея Широкожухова подтвердил его отец, Александр Курпухин. Об этом он написал в своем Twitter.

27 июля в горах Швейцарии при выполнении бейс – прыжка погиб мой сын Алексей. pic.twitter.com/KwVnrwZlSu — Александр Карпухин (@AAAronov) August 3, 2017

«Гуляй Поле»