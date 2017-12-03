В Европе звучат призывы к бойкоту ЧМ-2018 в России

Депутат Европарламента призвала политиков бойкотировать ЧМ-2018: «Россия по множеству причин – не та страна, в которой стоит проводить подобный турнир».

Депутат Европарламента от партии “зеленых” Ребекка Хармс (Rebecca Harms) призвала политиков и обычных зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом, как передает «Deutsche Welle», она заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung в субботу, 2 декабря.

По словам Хармс, Россия – не та страна, в которой стоит проводить подобный турнир. Политик отметила, что российскому президенту Владимиру Путину “достанется слишком много внимания” благодаря мировому первенству.

“Он купается в лучах славы в присутствии иностранных гостей и продолжает проводить свою антидемократическую политику”, – добавила Хармс и напомнила о вмешательстве России в дела Украины и Сирии. Также она раскритиковала отношение в России к оппозиции и меньшинствам.

Реббека Хармс назвала “образцовым” поступок бывшего президента Германии Йоахима Гаука (Joachim Gauck), который отказался посетить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. “Его примеру стоит последовать и в будущем году во время чемпионата мира по футболу”, – добавила Хармс.

Политик раскритиковала также Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА), поскольку та проигнорировала обвинения России в коррупции и допинге и не послушала призывы перенести чемпионат в другую страну.

25 ноября информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что готов предоставить ФИФА новые данные о применении допинга российскими футболистами. Речь идет о десятках российских игроков, включая членов сборной России, пишет Daily Mail.

«Гуляй Поле» напоминает о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей».

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Гуляй Поле» так же сообщало ранее о том, что российскую олимпийскую сборную могут допустить к участию в Зимней Олимпиаде-2018. Решение об этом должно быть принято 5 декабря.

В связи анти-допинговыми скандалами вокруг прошедшей Олимпиады-2014 появилась информация о попытке подтасовать результаты допинг-пробы украинской биатланистки Виты Семеренко. Об этом сообщало «Гуляй Поле» со ссылкой на интевью в The New York Times экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

«Deutsche Welle»