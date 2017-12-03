Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории рассказал о попытке подтасовки допинг-пробы

В России хотели испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Семеренко.

Спортсменом из Украины, допинг-пробу которого просили испортить экс-главу Московской антидопинговой лаборатории (МАЛ) Григория Родченкова, была биатлонистка Вита Семеренко. Об этом, как передает «Деловая Столица», он рассказал в интервью по электронной почте изданию The New York Times.

В конце ноября во время рассказа об этом инциденте, случившемся в 2013 году, адвокат Родченкова Джим Уолден упоминал двух руководителей российского спорта – вице-премьера РФ Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта РФ Юрия Нагорных. При этом не было понятно, кто из них озвучивал просьбу Родченкову.

Бывший руководитель МАЛ рассказал, что этим человеком был Нагорных. По его словам, на одном из турниров в Москве, предшествовавших Олимпийским играм в Сочи 2014 года, замминистра спорта попросил “сделать грязным образец” Семеренко, чтобы дисквалифицировать ее. Украинская команда была тогда серьезным конкурентом для российской, выступающей на домашней Олимпиаде в Сочи.

Родченков подтвердил, что он отказался выполнять просьбу Нагорных, объяснив, что при анализе такой допинг-пробы станет заметно, что вещество подсыпано, а не прошло через организм спортсмена.

По его словам, за свою карьеру он признавал “многие грязные образцы чистыми”, но не наоборот.

В итоге Вита Семеренко выступала в Сочи. В составе украинской сборной она выиграла золотую медаль в эстафете. А в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль в спринте.

Родченков, который сейчас живет в США, в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Басманный суд Москвы 21 сентября 2017 года заочно арестовал Родченкова по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями. Его объявили в международный розыск.

8 ноября Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против Родченкова и бывшего начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского по подозрению в препятствовании предварительному расследованию.

«Гуляй Поле» сообщало ранее о том, что российскую олимпийскую сборную могут допустить к участию в Зимней Олимпиаде-2018. Решение об этом должно быть принято 5 декабря.

«Гуляй Поле» напоминает о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей».

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Деловая Столица»