Путин достиг своей цели: Россию воспринимают как угрозу

Россия — это не государство, имеющее спецслужбы, а спецслужбы, имеющие государство.

Признание бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флина о его ложных показаниях ФБР относительно контактов с российским послом, а также готовность сотрудничать со специальным советником, расследущим связи команды Трампа с россиянами, можно сравнить со взрывом мощной бомбы. Вопрос не только в возможном заключении генерал-разведчика сроком до пяти лет, а в крайне неудобном положении, в котором очутился хозяин Белого дома. Итак, после небольшой паузы русская новелла вновь актуальна на всех страницах американских газет и телевизионных экранах. Это является прекрасной возможностью посмотреть на то, каким образом Россия стала и остается чрезвычайно сильным раздражителем в политическом теле Америки. Об этом пишет Александр Хара на страницах «ZN,UA».

Порой осуществление желаемого может оказаться не тем, чего ожидал.

Эволюционирование Владимира Путина из неприметного ставленника эксцентричного Бориса Ельцина до авторитарного правителя крупнейшей по территории и арсеналу ядерного оружия страны периодически вызывало беспокойство на Западе. Безусловно, потопленная в крови Чечня, охота на политических оппонентов и журналистов, узурпация власти, тотальный контроль над масс-медиа и неправительственным сектором, создание касты коррупционеров и карманных олигархов из числа близких друзей и побратимов из КГБ не могли не вызвать осуждения со стороны цивилизованного мира. Но даже отторжение части Грузии не привело к прозрению, наоборот — способствовало не только перелистыванию этой страницы, но и к более широкому раскрытию окна возможностей. Казалось бы, культивируй стратегическое терпение и вставай с колен, однако же нет — чувство безнаказанности и относительной силы засасывает.

Кровавые авантюры в Украине и Сирии уже серьезно раздражают, а наглое вмешательство в демократические процессы Соединенных Штатов и европейских стран стало последней каплей терпения. Пусть не вводит в заблуждение простодушие Дональда Трампа, искренне поверившего словам Владимира Путина, что тот не вмешивался в выборы. Один из бывших хозяев Белого дома тоже “увидел душу в глазах Путина”. Американский политический и безопасный истеблишмент уже собрал вместе достаточно элементов головоломки, которая свидетельствует: Россия, как того и добивался ее неизменный лидер, действительно заслуживает, чтобы ее признали угрозой.

Перефразируя прусского барона фон Шрубера, Россия — это не государство, имеющее спецслужбы, а спецслужбы, имеющие государство. Таким образом, наряду с вооруженной агрессией, такие специфические методы, как коррупция, шантаж, дезинформация, активные меры стали главными инструментами внешней политики. Впрочем, в отличие от своих идейных предшественников, нынешние “дворяне” небезразличны к материальным ценностям и благам ненавистного им Запада. Политико-экономическая система, создававшаяся Путиным, имеет признаки неизлечимой экономической и технологической отсталости (по объемам затрат на научно-исследовательские и исследовательско-конструкторские работы Россия занимает 25-е место в мире), громоздкого, неэффективного и тотально коррумпированного государственного аппарата и его вотчин — госкорпораций. Все это означает, что без торговли с Западом, без его инвестиций, технологий (даже стратегическая, нефтегазовая отрасль на 70% укомплектована импортным оборудованием и оснащением) и менеджмента Россия неуклонно скатывается в минувший век. В то же время нынешняя элита, понимая свою полную бесправность перед новоявленным абсолютизмом и ужасаясь прогрессирующей архаизации, держит вне территории “святой Руси” по самой высокой цене все, что имеет, — свои семьи и активы. Так, с 2014-го по август 2017 г. из России был выведен капитал на сумму свыше 234 млрд долл.

Зависимость от Запада вследствие внутренней отсталости, а также “космополитичность” элит, обусловленная фактическим отсутствием права собственности и коррупционным происхождением капиталов, открыли широкие возможности для давления на режим в целом и отдельных его столпов в частности.

Сначала персональные санкции против “героев” “отжимания” Крыма восприняли в Кремле как не стоящие внимания. Очередная волна ограничений, связанная с вооруженной агрессией против Украины, должна была урезонить Путина и окружение, ведь она давила на болезненные и критически важные секторы и так обреченной на упадок зависимой от сырья экономики. Российским компаниям ограничили доступ на финансовые рынки, остановили предоставление технологий в оборонно-промышленной и энергетической отраслях. Почти ежемесячно происходило и продолжается корректирование отдельных параметров санкций. Так, 28 ноября Минфин США почти вдвое (с 30 до 14 дней) сократил сроки разрешенного кредитования для финансовых организаций и на треть (с 90 до 60) — для нефинансовых, находившихся под санкциями.

Впрочем, поведение властителя Кремля не изменилось. Возможно, он опьянел от астрономического уровня поддержки его деятельности на посту президента (в октябре — 82%)? Но столь высокие цифры могут быть и проявлением двоемыслия, и свидетельствовать о несколько иной реальности вне Садового кольца.

“Мы гарантируем, что Соединенные Штаты продолжают наказывать президента Путина за его неразумные и дестабилизирующие действия. Дополнительные санкции также станут мощным сигналом России от обеих партий”, — заметил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер после принятия закона о противодействии противникам Америки через санкции, который кодифицировал имеющиеся и ввел новые ограничения.

Среди новаций акта — подготовка отчетов о скрытых в западной финансовой и банковской системе деньгах Путина и других коррупционеров. В связи с этим обнародование “райского досье” — огромного массива документов о бенефициарах офшорных компаний — не представляется случайным. Многочисленные запросы американских спецслужб и финансовых органов своим европейским партнерам, вроде бы речь идет о тысячах лиц, не на шутку обеспокоили вероятных фигурантов “черных списков”. Не желая увидеть в них свои фамилии в феврале следующего года, российские толстосумы клиньями журавлей полетели к вашингтонским лоббистам. Российская оппозиция активно начала общегражданский проект “Составляем список Путина”, в котором ненавистные фамилии аккуратно сгруппированы по семи категориям: политики, ответственные за агрессивные, преступные и коррупционные действия; партнеры из ближайшего окружения; “золотые дети”; олигархи; формально зажиточные друзья Путина, которые на самом деле являются лишь кофрами для его активов; коррумпированные менеджеры и управленцы из числа родственников; “кукушки” — руководители дезинформационных войск.

13 ноября RT — орган кремлевской пропаганды — был вынужден зарегистрироваться в Минюсте США как иностранный агент. Убрать совершенно этот канал мешает Первая поправка к Конституции, запрещающая ограничивать свободу слова. Отныне, кроме раскрытия информации о деятельности, канал обязан маркировать свои материалы, чтобы, как заметил и.о. генерального прокурора, “американцы знали, кто действует в США с целью влияния на правительство или общественность от лица иностранных руководителей”. Особенно символично, что закон о регистрации иностранных агентов был принят в 1938 г. с целью противодействия нацистской пропаганде. Две недели назад медиа-галерея Конгресса отозвала у RT аккредитацию, ведь она не предусмотрена для иностранных правительств и их представителей.

В прошлом году Конгресс США принял “Глобальный Акт Магнитского”. Он уполномочивает исполнительную власть запрещать въезд на территорию страны и арестовывать собственность не только причастных к самому делу Магнитского, но и ответственных за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения прав человека по отношению к гражданину любой страны, который обнаружил незаконную деятельность власти, реализовал, пропагандировал или защищал права человека и свободы гражданина. Под санкции также подпадают должностные лица и аффилированные с ними лица, ответственные за значительные коррупционные поступки, в частности использование частной или государственной собственности для личного обогащения, коррупционные действия, связанные с государственными закупками и использованием недр, взятками, а также те, кто способствует приобретению и выведению активов в иностранные юрисдикции.

Таким образом, персонажи коррумпированного путинского режима (РФ занимает 131-е из 176 мест по индексу восприятия коррупции Transparency International), которые не попадут в большой список, имеют шансы быть упомянутыми в малом. В ноябре Литва стала пятой страной (после США, Эстонии, Соединенного Королевства и Канады), которая ввела аналогичные ограничения; очевидно, эту инициативу подхватят и другие демократии.

Напомним, что, кроме расследования Конгресса, довольно живо продолжается расследование и специального советника, бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. Первые обвинения трем людям, в частности и хорошо известному в Украине Полю Манафорту, который длительное время был политтехнологом Виктора Януковича и Партии регионов, имели эффект землетрясения. Россия стала настолько токсичным фактором, что ею ужасаются. Так, лишь упоминание в материалах расследования фамилии принудило снять свою кандидатуру одного из номинантов на высокую должность в министерстве сельского хозяйства. Более того, российский посол в США Анатолий Антонов плачется, что его не принимает ни один конгрессмен. Весь диалог высокого уровня за второе полугодие вложился в несколько предложений, которыми успели обменяться американский и российский президенты во время саммита АТЭС во Вьетнаме. Фактически единственными каналами взаимодействия являются контакты военных экспертов и дипломатов относительно Сирии, а также эпизодические рандеву Курта Волкера и Владислава Суркова. Американцы недвусмысленно дали понять, что несмотря на заинтересованность в нормализации отношений с Россией, этого не случится, пока не появится ощутимый прогресс в украинском вопросе. Второе лицо в России: повесят или утонет?

На этом фоне в России прогрессирует паранойя, нагнетается антизападная истерия. Сергей Караганов, один из главных внешнеполитических апологетов путинского режима, оправдывает войну против Украины как меньшее зло, по сравнению с большой войной, которая вспыхнула бы в Европе, как только Киев влился бы в НАТО. Повторяя бессмыслицу, что Запад, “обманув” Россию, “воспользовался” ее уязвимостью, “расширился” до пределов и даже “посягал” на извечно “российское”, он предлагает “избежать новой фарсовой конфронтации, которую продвигают американцы, поляки и балтийские государства, ведь им не нужна мирная и единая Европа”, и присоединиться к России, которая “может на десятилетия стать главным поставщиком безопасности Евразии, включительно с Европой”. Растолковывая загадки российской души, он отбрасывает, как чужие, западные ценности, ведь ощущению величия подходят такие “базовые ценности, как суверенитет и безопасность”.

После бряцания оружием на учениях “Запад-2017”, традиционно проведенных с нарушением международных соглашений, в частности Венского документа, Владимир Путин с новой энергией взялся за перевооружение армии и высказал мнение о необходимости подготовки к переводу всей экономики на военные рельсы. Наверное, в Кремле уже забыли, что гонка вооружений была одним из ключевых факторов истощения советской экономики и приближения развала Империи зла.

Хотя простые американцы и поставили Россию на шестое место среди главных угроз, команда Трампа по вопросам национальной безопасности определила московский вопрос приоритетным на европейском направлении. Недавняя речь госсекретаря Рекса Тиллерсона в Центре Уилсона, когда он апеллировал к общим ценностям и исключительной важности усиления западного альянса, стала холодным душем для тех российских деятелей и экспертов, которые прогнозировали дальнейшее скатывание США в изоляционизм. Тиллерсон предлагает свой нарратив, где “Россия показала, что хочет определить новый постсоветский глобальный баланс сил, в котором лишь благодаря своему ядерному арсеналу пытается навязать собственную волю другим силой или путем партнерства с режимами, демонстрирующими пренебрежение к собственным гражданам”. Россия пыталась внести раздор в отношения США и Европы, подорвать политические основы, использовала энергетический шантаж, кибератаки, дезинформационные кампании, агрессию против соседней страны и угрозы другим.

Лидер американской дипломатии заверил: “Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать свои гарантии против катастрофической неудачи механизмов безопасности в регионе и тратить ресурсы в поддержку безопасного зонтика”, но “Европа должна взять большую ответственность за свои вызовы безопасности”. В поддержку союзников по НАТО в рамках Европейской инициативы сдерживания планируется израсходовать 4,8 млрд долл., включая и 150 млн для Украины.

Кстати, в ноябре Польша и Румыния получили лицензии Госдепартамента на приобретение американских систем ПРО “Пэтриот” (соответственно на 250 млн долл. и 3,9 млрд), а Грузия — на покупку “Джавелинов” на 75 млн долл. Вооружаются и другие страны, чувствующие свою уязвимость перед Москвой, — Финляндия и Швеция. Хотя окончательное решение еще не принято, США лишь на содержание и модернизацию ядерного арсенала могут ассигновать на 2017–2046 гг. 1,2 трлн долл. Оборонительный бюджет в прошлом году был почти на порядок выше российского — 611 против 69 млрд долл. Цифры более чем выразительные. США способствуют ослаблению энергетической зависимости Европы от России, как в виде экспорта энергоносителей, создания инфраструктуры (терминалов для импорта сжиженного газа в Польше и Хорватии), так и сдерживания реализации Северного потока-2.