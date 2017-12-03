Будни ОРДЛО: от переворота до дерибана собственности

Тяжкое похмелье Захарченко и аппетиты «чекистского кооператива» в “ЛНР”.

Пока вокруг “луганского переворота” стоял шум да гам, всемирно известная южноосетинская корпорация “Внешторгсервис” решила упрочить свои бизнес-позиции на Донбассе. Об этом в обзоре главных событии недели, произошедших на территории оккупированных районов Донбасса, от Олега Полищука, опубликованном порталом «Деловая Столица».

Самоутверждение Пасечника

В то время как экс-главарь “ЛНР” Плотницкий отходит от “контузии Корнетом” в своем роскошном особняке в элитном подмосковном поселке Барвиха, который, по сообщениям российских СМИ, он приобрел еще в 2014 г. за каких-то “жалких” $30 млн, новый обладатель “луганского престола” Пасечник резво приступил к исполнению своих обязанностей. Как только “Народный совет “ЛНР” единогласно утвердил его “и. о. главы республики”, свежеиспеченный уже официально фактический руководитель российской оккупационной администрацией в ОРЛО тут же сделал целый ряд громких “инаугурационных” заявлений, совершенно противоречащих реальным делам. Как в принципе и принято у них в ФСБ.

Перво-наперво Пасечник задекларировал свою верность Минским соглашениям, после чего на минувшей неделе в разы увеличилась активность боевиков в зоне АТО именно на луганском направлении. А над всеми подведомственными Корнету зданиями “МВД “ЛНР” вмиг появились государственные флаги России. Во-вторых, Пасечник заявил, что не будет блокировать обмен пленными, а в результате как раз представители ОРЛО в Минске принялись вставлять дополнительные палки в колеса конкретному осуществлению на практике всего обменного процесса. К тому же именно в прошлый понедельник в “МГБ “ЛНР” громко объявили о том, что так называемый “военный суд “ЛНР” приговорил жителя Луганщины Антона Чмерука к 12 годам лишения свободы по обвинению “в шпионаже в пользу украинской стороны”.

Наконец, Пасечник успокоил коллаборантов, некогда особо верных Плотницкому, что никакой “охоты на ведьм” не будет. А уже в четверг новый “и. о. генпрокурора “ЛНР” Горенко объявил, что его “ведомство” инициирует снятие неприкосновенности с целого ряда “депутатов парламента”, вина которых в совершении преступлений, по его словам, “будет доказана на протяжении двух-трех дней”. Видимо, исключительно для контроля над тем, чтобы новые ФСБ-правители не слишком переусердствовали в оккупированном Луганске, Лубянка откомандировала из соседнего Донецка своего свежего смотрящего — “главой МГБ “ЛНР” стал некий Антонов, который ранее служил “первым замглавы МГБ “ДНР”.

Сразу же возникли предположения, что за этой кадровой рокировкой стоял то ли главарь “дружественной народной республики” Захарченко, то ли его кремлевский куратор Сурков. Хотя такая ротация вполне в стиле ФСБ, когда дополнительно присматривать за своим кадром, а в данном случае за “и. о. главы “ЛНР” Пасечником, обычно назначается такой же гэбист, но не из местного, а из другого и, возможно, даже конкурирующего отделения этой российской спецслужбы. При этом стоит учесть еще один факт: как сам Антонов, так и его бывший шеф, “глава МГБ “ДНР” Павленко, никогда на публике не появлялись, в открытом доступе нет ни их биографии, ни даже фото, только — скриншоты “указов” Захарченко об их назначении. Поэтому, скорее всего, фамилии Антонова и Павленко вообще ненастоящие и за ними скрываются реальные граждане России и кадровые сотрудники ФСБ РФ. Что же касается Суркова и его подшефного Захарченко, то ни первый ни второй никогда не имели и не имеют ни малейшего влияния на нынешнюю вертикаль Лубянки. Причем как в центре, так и на местах, в том числе и в ОРДЛО.

Тяжкое похмелье Захарченко

Дабы как-то успокоить свои нервы, донецкие родственники Суркова — Прилепин (двоюродный брат Суркова был женат на сестре Прилепина) и Захарченко (Сурков — крестный отец сына Захарченко, родившегося два года назад) — решили найти лишний повод выпить. И быстро его нашли в виде венчания в донецком центральном Спасо-Преображенском храме Прилепина со своей женой, с которой они уже 20 лет как живут в браке и даже имеют четверых детей. Тем не менее на обновленную свадьбу Прилепина в Донецке Захарченко пришел с дорогими подарками: “новому” мужу он вручил самовар, а его “новой” жене — самодельный пистолет “Оплот”. Сколько было выпито после этого горячительных напитков, пропагандистские ресурсы умалчивают, но, видимо, немало.

Ведь уже с похмелья у “генералиссимуса “ДНР” вызрел новый “грандиозный военный план” — идти в наступление прямиком из оккупированной Горловки. “Нет предела совершенству”, — бодро отрапортовал Захарченко, правда, на этот раз не уточнив, где планирует завершить свое “наступление”: то ли в Киеве, то ли во Львове, то ли в Берлине, то ли уже на Британских островах, как некогда им было обещано. Впрочем, по известному утверждению его коллеги-террориста Ходаковского, “Захарченко может командовать только своими стаканами на столе”, что очень похоже на реалии в ОРДО. Причем сам Ходаковский в последнее время опять стал активничать в информпространстве и снова предлагать свои услуги Лубянке — мол, готов хоть сейчас возглавить прямое правление ФСБ в “ДНР”. Почти так, как это сделал в “ЛНР” его бывший сослуживец по СБУ Пасечник, расхваливать которого Ходаковский, кстати, продолжал всю минувшую неделю.

Отжатие Алчевского меткомбината “чекистским кооперативом”

Пока вокруг “луганского переворота” стоял шум да гам, всемирно известная южноосетинская корпорация “Внешторгсервис” решила упрочить свои бизнес-позиции на территории оккупированного Россией Донбасса путем банального отжатия еще одного завода-гиганта — Алчевского металлургического комбината. Как известно, в начале года объектами такого “дружественного поглощения” на территории ОРДЛО стали промышленные активы преимущественно Ахметова, теперь же “Внешторгсервис” установил “внешнее управление” над меткомбинатом в Алчевске, хотя его владельцем только с одной стороны является украинский бизнесмен Сергей Тарута. Но с другой — консорциум российских инвесторов во главе с Александром Катуниным. Как раз по последней причине данное предприятие оккупанты до поры до времени и не трогали, но, видимо, у кое-кого аппетиты стали непомерно расти уже во время еды.

С подачи российских СМИ принято считать, что этим кое-кем является сбежавший из Украины в Москву младоолигарх Курченко. Конечно, данный “вундеркинд” также вовлечен в “рабочую схему”, но на привычных правах зицпредседателя, роль которого он успешно играл и в бизнесе “семьи” Януковича. А вот конечные бенефициары “Внешторгсервиса” совершенно иные и обитают в одном закрытом для публики дачном кооперативе. Но не под Питером, где, как известно, находится знаменитое “Озеро”, а в подмосковном селении под символичным названием Акулинино.

Дело в том, что гендиректором “Внешторгсервиса” является гражданин России Пашков, бывший офицер-подводник Тихоокеанского флота, экс-мэр Братска Иркутской области и некогда первый вице-губернатор этой же области. А занял в свое время высокую должность в Иркутске Пашков под патронатом своего иркутского земляка, главы российской государственной мегакорпорации “Ростех” и генерал-полковника Сергея Чемезова. Того самого, который в 1980-х работал с Путиным в ГДР по линии КГБ и даже жил с ним в одном подъезде.

В новейшие времена Чемезов стал одним из инициаторов создания в Акулинино дачного кооператива “Петровские сады”, ныне именуемого “некоммерческим партнерством содействия развитию природоохранной зоны “Времена года”. Там же он сейчас и проживает, в полной гармонии с окружающей природоохранной зоной ближнего Подмосковья. Между прочим, одним из элитных соседей Чемезова по чекистским “Временам года”, которых предостаточно, является высокопоставленный генерал-полковник ФСБ Беседа. Именно последний ныне является прямым куратором от Лубянки всех ОРДЛО. Как сказал бы в этом случае кремлевский пропагандист Киселев: “Совпадение? Не думаю”.

Олег Полищук, «Деловая Столица»