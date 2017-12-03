Российскую сборную могут допустить к участию в Олимпиаде

МОК должен объявить свое окончательное решение 5 декабря.

Инсайдеры в ряде международных спортивных структур поделились информацией о том, что решение по допуску россиян до участия в Зимней Олимпиаде-2018 будет озвучено вечером 5 декабря. Об этом пишет российское издание «Советский спорт»

Как сообщают спортивные телеграм-каналы, российских спортсменов допустят, но только в нейтральном статусе, другими словами – без флага, гимна и без обозначений «Россия» на форме и на атрибутике. Формулировки еще будут оттачиваться в ближайшие двое суток с небольшим, но суть уже не изменится.

Не все понятно и с тем, как будет трактоваться понятие «нейтральный статус» в отношении сборных команд – к примеру, фигуристов, керлингистов или российской хоккейной сборной. С высокой степенью вероятности сборная России по хоккею будет выступать в некой белой форме, без какой-либо символики, без надписей «Россия» и т.п. Сейчас этот вопрос решается в Международном олимпийском комитете (МОК).

Сообщается, что глава ИИХФ Рене Фазель категорически не согласен с этим решением, но ряд высокопоставленных фигур в мировом спорте считают подобный выход разумным компромиссом.

На днях МОК отобрал у России две бронзовые медали полученные на Олимпиаде-2014 за нарушение антидопинговых правил в бобслее. Комиссия Дениса Освальда признала виновными Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, а также Ильвиру Хузину.

Ранее Россия потеряла победу в общем зачете Олипиады-2014 после того, как бобслеисты Александр Зубков и Ольга Стульнева, конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Затем сборная России оказалась на шестом итоговом месте по результатам Олимпиады-2014, выпав из тройки лидеров, после того, как комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала результаты выступлений сочинской Олимпиады еще пятерым российским спортсменам: скелетонисту Сергею Чудинову, бобслеистам (золотая медаль на Олипиаде-2014) Алексею Негодайло и Дмитрию Труненкову, а также биатлонистам (серебряные медалисты) Яне Романовой и Ольге Вилухиной.

«Гуляй Поле» напоминает о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей».

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Гуляй Поле»