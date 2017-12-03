Калининградскую область накачивают вооружением

В Калининградской области готовятся к размещению «Искандеров-М». Будут проведены учения с реальными пусками ракет.

Министерство обороны России готовится к постоянному размещению в Калининградской области оперативно-тактических ракет «Искандер-М». Ранее эти ракеты размещались в самом западном регионе России «на временной основе», сообщает «Радио Свобода».

Российская газета «Красная звезда», издаваемая Министерством обороны Российской Федерации (МО РФ), сообщила, что бригадный комплекс ракет «Искандер» недавно передан ракетному соединению Западного военного округа. Ожидается, что перед постановкой «Искандеров» на боевое дежурство в начале 2018 года будут проведены тактические учения с реальными пусками ракет.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску заявила, что размещение ракет, способных нести ядерные заряды, вблизи границ стран НАТО не будет способствовать снятию напряжения. В Брюсселе надеются, что Россия предоставит больше информации о своих планах.

В Министерстве иностранных дел Польши выразили обеспокоенность в связи с милитаризацией Калининградской области, которая продолжается уже несколько лет.

«Радио Свобода»