России удалось вывести спутник на орбиту

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли, на сей раз, в штатном режиме.

2 декабря 2017 года в 13 часов 43 минуты по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области России проведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту спутник Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ).

Пуск проведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) под общим руководством командующего Космическими войсками – заместителя главнокомандующего ВКС генерал-полковника Александра Головко.

Через три минуты после старта «Союз» был взят средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова на сопровождение .

В расчетное время спутник МО РФ был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата, по заверению представителей МО РФ, функционируют нормально.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2524»

Это четвертый пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк в 2017 году. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие тринадцать лет с северного космодрома проведено 32 пуска ракет-носителей класса «Союз-2».

Первый за текущий год пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк состоялся 13 октября. Тогда с Плесецка стартовала ракета-носитель «Рокот» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-5P.

«В пятницу, 13 октября, в 12.28 мск с пусковой установки №3 площадки №133 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космическим аппаратом «Сентинел-5П» (Sentinel-5P)», — говорилось в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ. Пуском ракеты также руководил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко.

Напомним, что второй пуск ракеты-носителя с российского космодрома Восточный 28 ноября закончился катастрофой – все 19 спутников не вышли на связь, по предварительным данным они могли упасть в океан.

«Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Через 9 минут 23 секунды головной блок отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и разгонный блок «Фрегат» начал программу выведения космических аппаратов, которая продлится более 5 часов», — информировали в «Роскосмосе» после запуска «Союз-2.1б» с Космодрома Восточный.

Однако после этого связь со спутниками была потеряна, они так и не попали на орбиту. В «Роскосмосе» сообщили, что спутники, по всей вероятности, упали в северной части Атлантического океана.

Но и первый запуск с космодрома 28 апреля 2016 года, при котором присутствовал российский президент Владимир Путин прошел с накладками.

«Мы не исключаем, что президент ближайшие сутки проведет здесь, в районе космодрома. В любом случае глава государства планирует использовать это время для детального разговора и проведения соответствующих совещаний по теме второй и третьей стадии развития космодрома и строительства города Циолковский», – прокомментировал тогда случившееся журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Следующий запуск с Восточного запланирован на 22 декабря.

Россия планирует, что Восточный станет ее главной пусковой площадкой. С него должны стартовать наиболее амбициозные российские космические миссии, в том числе лунная.

«Гуляй Поле»