В МИД РФ озвучили российские намеренья по вопросам Украины

Лавров собирается встретится с Тиллерсоном и планирует возобновить работу «нормандской четверки».

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вене на полях Совета министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ прорабатывается.

Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ, пишет «Украинская Правда».

«Да, такая встреча прорабатывается», – заявили в министерстве.

Ранее в Госдепе США также заявляли, что встреча Лаврова и Тиллерсона, где они могут обсудить «КНДР, Украину и Сирию», состоится в Вене 7 декабря.

Так же сам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что контакты на уровне помощников глав государств «нормандской четверки» в скором времени возобновятся.

Об этом стало известно из интервью Сергея Лаврова белорусскому каналу «СТВ», сообщает «Украинская Правда».

По словам Лаврова, комплекс мер, согласованный в Минске в феврале 2015 года «был единогласно одобрен СБ ООН и до сих пор остается абсолютно безальтернативным документом, позволяющим урегулировать этот кризис».

«Думаю, мы будем продолжать усилия, в том числе используя Минск, который по-прежнему предоставляет свои возможности для переговоров контактной группы, и которые в скором времени возобновятся по линии помощников глав государств «нормандской четверки», – сообщил глава МИД РФ.

Как известно, формат «нормандской четверки» сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии прошел ряд встреч с участием президентов Украины, Франции, Германии и России.

Одним из последних контактов лидеров «нормандской четверки» был телефонный разговор 22 августа 2017 года, в ходе которого обсуждался режим прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в начале октября заявил, что саммит лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время не планируется.

«Украинская Правда»