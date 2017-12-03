В Москве ощутили дыхание экономического кризиса

Экономический кризис из российской глубинки добрался до московских подворий.

Информацию об этом представлена Telegram-каналом «Мысли–НеМысли». В адрес администраторов канала пришло письмо от управленцев высшего звена одного из московских производственных предприятий.

«Я – главный экономист на одном из столичных промышленных предприятий», – пишет автор постувшего в распоряжение

Далее в письме говорится о том, что автор не может сказать на счет других предприятий, но ощущение, что владельцы чувствуют, что в коммерческом секторе спрос не растет, поэтому делают упор на сектор, где спрос обеспечивается государственными контрактами.

«Я имею в виду поставки по гособоронзаказу, а также другие госконтракты», – уточняет автор письма.

В 2017-м году на предприятии, где работает главным экономистом автор письма – нет роста выручки, а некоторые флагманские товарные позиции серьезно проседают именно по коммерческим покупателям. Началось это, по утверждению автора, с апреля-мая этого года, сейчас же на конец ноября ситуация выглядит очень тревожно, а именно: выручка двух месяцев четвертого квартала выглядит низкой на фоне традиционно высокого спроса в конце года, когда многие, в том числе и коммерческие организации стремятся расходовать бюджет уходящего года.

«Но ничего похожего в этом году нет. Наша сфера деятельности зависит от строительства и развития коммерческой недвижимости, поскольку эти сегменты потребляют наше оборудование. Есть ощущение, что рынок падает/начал падение», – подчеркивает автор письма.

Далее отмечается, что руководство предприятия стремится застраховаться и ищет госконтракты, чтобы компенсировать снижение коммерческих поставок. Поскольку на этот предприятие завязаны поставщики деталей и электроники, то и они тоже по цепочке могут ощущать спад спроса. У автора возникло ощущение, что его предприятие, и в целом обрабатывающую промышленность России, ждет провальный четвертый квартал.

«Что там нарисует Госкомстат, дело десятое. Врать им не привыкать. Думаю, что и первый квартал может быть плохим», – замечает автор письма.

«И как на таком фоне выдвигаться Путину?», – задает свой вопрос автор письма.

Выводов всего два, заключает главный экономист московского предприятия, сам пытаясь ответить на свои вопросы:

1. Ситуация в экономике ухудшается и, скорее всего, продолжит ухудшаться;

2. Спрос перетекает в госсектор, что неизбежно будет приводить к неэффективности, коррупции и иждивенчеству.

«А может этому государству это и нужно?», – задает вопрос автор в конце письма.

Напомним, что «Гуляй Поле» уже сообщало от проблемах возникающих в российских регионах. Например, совсем недавно поступила информация о том, что в Дагестане возникла острая нехватка финансов необходимых для выплаты зарплат «наиболее важным категориям населения» до Нового года.

«Мы должны решить целый ряд проблем, который пока еще решаем за счет федерального бюджета», – сказал временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

Ранее подобная ситуация сложилась в другом российском регионе – Карелии. Регион официально попросил помощи у премьер-министра Медведева и Министерства финансов РФ. В Карелии один из самых высоких по стране уровней госдолга с точки зрения соотношения с собственными доходами региона. Собственные доходы региона в 2017 году планируются в размере 22,4 млрд рублей, а госдолг на 1 октября составляет 22,7 млрд рублей. Дефицит бюджета — 8,6% собственных доходов. Причем треть доходов приходится на трансферты из федерального бюджета.

Вот как описывает один из жителей Калмыкии бедственное положение в своем регионе:

«Смотрю на людей, на их положение… Я не знаю, как они живут. Я сам еле-еле свожу концы с концами, стараюсь скопить хоть какую-то копеечку, раз в месяц покупая евро… У нас цены растут в геометрической прогрессии. Я работаю по 80 часов в неделю и откладываю всего лишь 50 евро в месяц, покупая валюту. Но большинство в Калмыкии не имеет таких доходов, у них не хватает денег на еду. Слава, напиши об этом, у нас беда. У людей нет денег на еду, на одежду…», – пишет автор письма.

Аналогичная ситуация сложилась и в Подмосковье, традиционно более зажиточном регионе, за счет близости Москвы. Жители региона живут в долг.

«В продуктовых магазинчиках снова появились продажи в долг, «под запись до получки». Зачастую у таких палаток стоят потертые рыночком мужички в дешевых шмотках, а под ногами у них валяются «фанфурики», – сообщались особенности жизни в Подмосковье.

В Подмосковье резко вырос уровень алкоголизма и наркомании.

«Бухают те самые Михалычи, что еще пару лет назад пили Туборг. Уволили Михалыча. Спился Михалыч. Стали хуже убирать улицы, валяется мусор. Разбитое стекло на остановке не меняется уже полгода, хотя раньше бы сменили бы за неделю», – отмечаю в сообщение изменения произошедшие в социальной среде и в благоустройстве населенных пунктов.

«Что напрягает больше всего, – снова появились наркоманы. Я имею в виду опиатных наркоманов, а это значит, что нас ждет возвращение уличных грабежей и разбоев, – ломка безжалостна, а заместительная терапия, где наркомана отслеживают, и выдают ему дозу, которую он употребляет под присмотром, – у нас запрещена», – говорилось в сообщении о наркомании.

Вспышка заболевания СПИДом близки к эпидемиологическому порогу.

«СПИД, который достиг порога эпидемии в России,- распространится ещё сильнее», – подчеркивают в сообщение еще один страшный российский показатель.

Так же «Гуляй Поле» сообщало, что главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев считает, что в настоящее время начался рост российской экономики, но на нее повлияли американские и европейские санкции.

«С точки зрения экономики, санкции усугубили шоковый удар от снижения нефтяных цен. Если бы Россия имела доступ к международным рынкам капитала, то, безусловно, ей бы удалось сгладить шок от падения нефтяных цен. Тем не менее российская экономика сегодня выходит из рецессии, начинает расти. Она будет расти медленно, потому что в изоляции, без структурных реформ», − сказал он.

«Российские домохозяйства пережили трудные три года, их доходы упали на 10-15% в реальном выражении. Некоторые российские банки не пережили последние 2-3 года и либо были закрыты, либо санированы, либо их приобрел Фонд консолидации банковского сектора. В этом смысле потери были. С другой стороны, как я уже сказал, несмотря на эти трудности, российская экономика начала расти, и в этом смысле худшее для российской экономики при нынешних ценах на нефть, при нынешних отношениях к Западу позади», − резюмировал Гуриев.

«Гуляй Поле»