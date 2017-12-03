О «русских либералах» в украинских медиа

Люди ведущие информационную войну умеют находить свою цель даже там, где эта самая цель даже не ожидает.

Невозможность проникнуть в украинское медиа – пространство «экспертам – аналитикам» с имперско-шовинистической, традиционной для Москвы парадигмой, российская пропагандистская машина, под чутким управлением «соответствующих органов», компенсирует «легализацией» на украинских информационных интернет-сайтах и ТВ каналах неких, приятных толерантному украинскому «серцю», персонажей, именуемых «русскими либералами». Об этом пишет Telegram-канал «Политота».

Эти всевозможные «сбежавшие», «свободные» и «оппозиционные журналисты», «адвокаты и правозащитники», «эксперты по всем вопросам», «блогеры», «писатели» и «диссиденты», прочно оформлены в украинское информационное поле с помощью «экспертных статей» в своих постоянных рубриках, прямых включений Скайпом в эфир, или даже являются ведущими «авторских программ» на украинских каналах.

Такое уже есть, и довольно давно.

Эти «прекрасные» люди несут скрытые месседжи, с которыми российская «классическая пропаганда» не может выйти на украинскую аудиторию. Главным образом ту, которую принято называть «патриотической».

Их функция?

Да та же, что и в махровой, прямолинейной версии кремлевской пропаганды, но гораздо тоньше и изощреннее, так как информация из их поганых уст рассчитана не просто на украинцев, но на убежденных (!) противников политики Москвы в отношении, прежде всего, Украины.

Главные идеи, которые несут эти «бойцы невидимого» информационного фронта можно разделить условно на два главных, в общем то, на первый взгляд, противоречивых направления.

Первый – усыпление бдительности в стане врага, то есть Украины и украинцев, и поощрение «шапкозакидательских» настроений внутри вражеской аудитории. Вот откуда эти, милые сердцу украинца патриота, басни о «скором падении Путинского режима от западных санкций», что «Путин боится дворцового переворота», что «Крым, конечно же украинский», а «Донбасс тяготит кремлевский режим» и «Путин только и мечтает, как бы поскорее уйти с Донбасса, но хочет сохранить лицо», что «экономика России падает» и «скоро россияне будут топить печки кизяками и их же кушать», что «Украина сейчас – это свет в конце туннеля для русской демократии», что «украинская армия остановила агрессора и дальше Путин не пойдет», что «большую войну Кремль не начнет», так как «боится мощной реакции США и американских «джевелинов» и прочая усыпляющая ахинея не соответствующая жестокой реальности…

Сразу же после инсталляции в мозг этих оптимистических посылов от «русского либерала- эксперта», следует мягкая и очень хорошо дозированная атака второй главной идеи – неимоверного могущества России и невозможности украинцев противостоять этой «трусливой и тупой», но все же мощной махине. Это вскользь, очень умело оброненные фразы – инъекции о том, что «Путин не хочет большой войны, ведь если бы он ее хотел, то Украина уже давно (!) была бы завоевана за неделю», «что Запад загипнотизирован действиями Путина» и «не знает что с этим делать», а «Трамп безвольный мудак и танцует так, как скажет Вовочка», что «Керченский мост – это «очень плохо», но «он все таки будет достроен и открыт» и «с этим придется мириться», что «следующий президент России» (конечно же большой демократ), «все равно не сможет пойти на возврат Крыма Украине», так как «это будет сложно объяснить россиянам», что «надо разделять Крым и ОРДЛО», так как «для Кремля это разные вещи» и вообще, «неизвестно когда Путин уйдет, а пока будет Путин, вам , к сожалению, ничего не светит», то есть нечего барахтаться, так как «вашу «элиту» не хотят видеть в ЕС из-за коррупции, которой и в России конечно же много», то есть «мы все таки где то «браты», хотя «сваты» – это вроде бы и плохо», но «артисты то не все виноваты», «не они же в Кремле карты аннексии рисовали» и т.д.

Обычно, после такой, хорошо спланированной и реализованной в тексте или же в формате видео, медиа- атаки от российского «либерала», у «пациента» остается двоякое чувство – об тебя вытерли ноги, но очень вежливо, напоследок, вроде бы как извинились, похвалили за «демократию», и пообещали повторить.

Я ни коем образом (!) не хочу сказать, что абсолютное большинство либеральной публики из России, которая прорывается в украинское медиа-пространство, работает на кремлевский агитпроп и ФСБ, однако, не следует забывать. что в нынешней России многим «настоящим буйным» или тем, кто лишь подверг сомнению идею о «принадлежности Крыма России» дают реальные уголовные сроки за коммент/пост в «Фейсбуке» или в блоге на «Ливжорнале». Я уж молчу о том, чтобы в аналитике «ругать Вовочку», внешнюю политику и т.д…

А ведь это даже не формат текстового или видео/радио -интервью.

И убивают, да.

В некоторых случаях высылают из страны. В некоторых…

Просто «включайте» мозг, критически анализируйте то, о чем вам говорят и соотносите сказанное не только с личностью сказавшего, но и с нынешней реальностью «свободы слова» в России.

Информационная война не всегда прямолинейна, и люди, по настоящему, а не для имитации, ведущие ее, умеют находить свою цель даже там, где эта самая цель даже не ожидает…

Telegram-канал «Политота»