Деоккупация Донбасса: 10 шагов от Явлинского

Явлинский выступает против финансирования российской агрессии против Украины и предлагает свое видение процесса деоккупации Донбасса.

За три с половиной года на Донбасс из российского бюджета ушло около 300 млрд рублей. И это не только военные расходы, как в Сирии. Это еще и расходы на социальные выплаты, пенсии, здравоохранение, то есть практически весь бюджет региона. Вместо того чтобы направить эти миллиарды на строительство детских садов, школ и больниц в нашей стране, мы финансируем войну в соседнем государстве.

Сколько на самом деле тратится денег на войну на Донбассе? За три с половиной года на Донбасс из российского бюджета ушло около 300 млрд рублей. И это не только военные расходы, как в Сирии. Это еще и расходы на социальные выплаты, пенсии, здравоохранение, то есть практически весь бюджет региона. Вместо того чтобы направить эти миллиарды на строительство детских садов, школ и больниц в нашей стране, мы финансируем войну в соседнем государстве. О том, как урегулировать конфликт на Донбассе, в проекте ЯВЛИНСКИЙ/2018 https://2018.yavlinsky.ru/donbass/ Опубліковано Григорий Явлинский 1 грудня 2017 р.

Российский политик, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, так же предлагает следующие 10 пунктов урегулирования ситуации на Донбассе:

1. Вывести всех российских «отпускников и ополченцев» и все подразделения российских вооруженных сил из Донбасса. Немедленно прекратить военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины.

2. Всемерно способствовать международным миротворческим силам в части обеспечения безопасности населения Донбасса.

3. Отказаться от политики «ограниченного суверенитета» в отношении Украины. Не препятствовать европейскому выбору Украины.

4. Немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны в российских государственных СМИ.

5. Провести обмен пленными по принципу «всех на всех» и объявить амнистию.

6. Предложить странам «нормандской четверки» и США форму международной опеки над «территориями Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления» на основе института международной опеки, предусмотренного главой ХII Устава ООН с применением опыта Дейтонских соглашений 1995 года и соглашений по статусу Саара 1954 года.

7. Заключить специальное многостороннее (Украина, Россия, Германия, Франция, США и ЕС) соглашение о временном статусе «территорий Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления» под эгидой СБ ООН, в соответствии с которым все властные полномочия на этих территориях передаются международным органам управления, судопроизводство, правоохранительная деятельность, контроль за границей осуществляются представителями стран-участниц соглашения.

8. Осуществить демилитаризацию всего донбасского региона и прилегающих территорий.

9. Разработать и ввести режим «особой экономической зоны» на основе комбинации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и возобновления действия Соглашения о зоне свободной торговли СНГ. Сформировать специальные фонды экономической помощи для восстановления экономики и социальной сферы региона.

10. После признания всеми участниками соглашения того, что созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности и нормальной жизни населения, вся территория Донбасса будет передана под полный контроль Украины.

Григорий Явлинский