Разжигание войны, ненависти и межнациональной розни. Экстремистские высказывания, террористические намерения. И беспрерывная, гнусная ложь, ложь, ложь.

В прямом эфире уже в открытую обсуждают план по захвату и колонизации Украины разными путями. Во всеуслышание отрицают независимость и право на существование такого государства, как Украина и такого народа, как украинцы. Уничижительно и унизительно высказываются об украинском языке, об украинской нации, украинских политиках. А также пинают Грузию, страны Балтии, Польшу. Фактически прямым текстом признаются в планах по военной, гибридной агрессии в сторону множества государств. Грозятся танками захватить Европу.

“Это наша земля”, “Это русская земля”, “В Киеве поднимется российский флаг”, “Украина сама упала в лоно русской империи, тоже самое произойдет и сейчас”, “Нету у Украины пути без России”, “Народ Украины испытывает симпатию и интерес к народу России и связаны родством”, “Киевляне проснутся в России”, “Только танки и авиация…!”, “Мы создали Одессу и Варшаву!”, “Надо купить всё СБУ, всю полицию Украины. Они решают всё за бутылкой горилки и за сало!”, “Украина – наша сфера влияния.”, “Наши танки возьмут Берлин, Вену, Париж, Лондон!”, “А в Карабах мы не лезем, пусть сами разбираются. Мы просто даем оружие Армении и Азербайджану”, “У Грузии нету будущего”, “Украина грязная, слабая”, “Мы обязаны защищать русских, в т.ч. и в Приднестровье”.

Федеральное ТВ России. Пир имперской чумы. Для трибунала в Гааге.В прямом эфире уже в открытую обсуждают план по захвату и колонизации Украины разными путями. Во всеуслышание отрицают независимость и право на существование такого государства, как Украина и такого народа, как украинцы. Уничижительно и унизительно высказываются об украинском языке, об украинской нации, украинских политиках. А также пинают Грузию, страны Балтии, Польшу. Фактически прямым текстом признаются в планах по военной, гибридной агрессии в сторону множества государств. Грозятся танками захватить Европу.Разжигание войны, ненависти и межнациональной розни. Экстремистские высказывания, террористические намерения. И беспрерывная, гнусная ложь, ложь, ложь."Это наша земля", "Это русская земля", "В Киеве поднимется российский флаг", "Украина сама упала в лоно русской империи, тоже самое произойдет и сейчас", "Нету у Украины пути без России", "Народ Украины испытывает симпатию и интерес к народу России и связаны родством", "Киевляне проснутся в России", "Только танки и авиация…!", "Мы создали Одессу и Варшаву!", "Надо купить всё СБУ, всю полицию Украины. Они решают всё за бутылкой горилки и за сало!", "Украина – наша сфера влияния.", "Наши танки возьмут Берлин, Вену, Париж, Лондон!", "А в Карабах мы не лезем, пусть сами разбираются. Мы просто даем оружие Армении и Азербайджану", "У Грузии нету будущего", "Украина грязная, слабая", "Мы обязаны защищать русских, в т.ч. и в Приднестровье".Всем странам-соседям этой больной психопатки России с оружием в гнилых зубах и имперским зудом одряхлевших скреп – быть наготове, отгораживаться любыми методами, пресекать у себя в государствах любые пророссийские настроения, организации, провокации, постепенно, по мере возможности обрывать экономические, культурные, дипломатические связи (это вопрос выживания). Украине – еще крепче сжать кулаки, собрать всю волю (благо её в достатке в отличие от), потому что они не собираются останавливаться, им нужна вся Украина, точнее им вообще не нужна Украина, как независимая страна. Они хотят видеть Украину своей русифицированной, разрушенной, опустошенной колонией, в которой не будет ничего украинского – ни языка, ни культуры, ни памяти, ни истории. Которую они мечтают заставить своими танками, заселить своими люмпенами-орками и выкачать оттуда все ресурсы. По-русски это называется так – грабить, убивать, воевать. Вот что несет с собой русский мир на чужие земли под предлогами "защиты русского населения" и "восстановления исторической справедливости". Сражайтесь, украинцы. Вы боретесь за свою жизнь, за свое сохранение, за своих детей и их будущее. За вами правда и честь. Так победим. Опубліковано Александром Тверским 2 грудня 2017 р.

Всем странам-соседям этой больной психопатки России с оружием в гнилых зубах и имперским зудом одряхлевших скреп – быть наготове, отгораживаться любыми методами, пресекать у себя в государствах любые пророссийские настроения, организации, провокации, постепенно, по мере возможности обрывать экономические, культурные, дипломатические связи (это вопрос выживания). Украине – еще крепче сжать кулаки, собрать всю волю (благо её в достатке в отличие от), потому что они не собираются останавливаться, им нужна вся Украина, точнее им вообще не нужна Украина, как независимая страна. Они хотят видеть Украину своей русифицированной, разрушенной, опустошенной колонией, в которой не будет ничего украинского – ни языка, ни культуры, ни памяти, ни истории. Которую они мечтают заставить своими танками, заселить своими люмпенами-орками и выкачать оттуда все ресурсы. По-русски это называется так – грабить, убивать, воевать. Вот что несет с собой русский мир на чужие земли под предлогами “защиты русского населения” и “восстановления исторической справедливости”.

Сражайтесь, украинцы. Вы боретесь за свою жизнь, за свое сохранение, за своих детей и их будущее. За вами правда и честь. Так победим.

Александр Тверской