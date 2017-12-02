За неделю убежища в Украине попросили три российских гражданина

За неделю трое граждан России попросили убежища в Украине из-за преследований. Мужчины решили стать беженцами, поскольку участвовали в акциях протеста в России.

За последнюю неделю трое россиян попросили политического убежища в Украине из-за преследований российскими правоохранителями.Об этом сообщает портал «Левый Берег», со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

“Только на прошлой неделе на государственной границе трое граждан России 45, 38 и 27 лет, которых преследуют в Российской Федерации, попросили статус беженцев у работников Государственной пограничной службы Украины”, – говорится в сообщении.

Двое россиян попросили убежища на пункте пропуска “Киев-пассажирский”. Мужчины хотели, чтобы их признали беженцами, поскольку они подвергались преследованию в РФ. Россияне участвовали в митингах против коррупции и российской оппозиции.

Еще один россиянин попросил убежища в одном из пунктов пропуска в Черниговской области во вторник. Он также отметил, что подвергается преследованиям со стороны российских правоохранительных органов.

«Левый Берег»