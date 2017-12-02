Россия скоро официально станет Родиной слонов и арийцев

В России снова озадачились вопросом патриотизма. На сей раз на законодательном уровне.

В середине ноября в российскую Госдуму был внесен проект закона “О патриотическом воспитании в РФ”. Авторы-“единороссы” хотят, чтобы их очередная попытка юридического оформления скреп вступила в силу уже 1 января 2018 г. Об этом пишет Руслан Весел, на страницах издания «Деловая Столица».

Патриотизм против грамматики

Законопроект сразу же подвергся критике целого ряда даже российских экспертов. И не только за небрежное до неприличия оформление опубликованного текстового файла с законопроектом: лишние пробелы, в том числе между словом и запятой, разные интервалы между строчками в одном абзаце и другие ляпы, которые покоробили бы любого человека, знакомого с правилами документооборота, а уж тем более в государственном учреждении (или Госдума уже окончательно переходит в разряд декоративных институтов или “клуба по интересам”). И не за грамматические ошибки, по поводу которых Василий Иванович сказал бы Петьке “падежов не знаешь”, ведь даже главный термин законопроекта авторы определили следующим образом: “Патриотическое воспитание — это систематическая и целенаправленная деятельность, основанная на социокультурных, духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства…”. Поэтому питерское издание “Фонтанка” задалось вполне резонным вопросом: предполагает ли патриотическое воспитание грамотность?

Поводы для сарказма у российских экспертов нашлись и в отношении сути законопроекта. Наибольший интерес вызвала, например, норма, согласно которой одной из задач патриотического воспитания является “формирование у граждан потребности в… способности жить семейной жизнью и воспитывать большее количество детей”. По этому поводу съязвила Газета.Ru уже прямо в названии посвященной законопроекту статьи: “Мало детей — не патриот“.

Но это так, придирки, указывающие более всего на спешку, с которой инициаторы готовили документ. Более интересными являются предположения о причинах этой спешки и желании, чтобы закон вступил в силу с начала следующего года. Наиболее злые из этих предположений касаются желания депутатов увеличить финансирование “патриотического воспитания” уже в бюджете следующего года (пока западные санкции не обнулили все возможные его источники).

Ведь его предполагается выделять в качестве грантов и иных видов господдержки (“имущественной и финансовой” — ст. 22 п. 2) для “патриотических организаций”. А также в виде предоставления “льгот по уплате налогов и сборов организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания” (ст. 22 п. 3). И не окажутся ли первыми в списках на получение такой господдержки уже имеющиеся или новообразованные организации, осуществляющие “деятельность в сфере патриотического воспитания” при непосредственном участии или даже под “чутким руководством” авторов законопроекта.

Подобные намеки позволяет себе, например, довольно осведомленный в российских реалиях “Коммерсант“, конечно же, не обвиняя авторов законопроекта в меркантильных интересах, а ограничиваясь ироничной похвалой за желание упорядочить патриотическое воспитание, не допустив к нему тех, кто может принести вред: “Мало ли кто объявит себя патриотом и попытается выбить под это государственное финансирование”. Или похвалой за желание воплотить сказанные на встрече с учителями слова Владимира Путина о том, что воспитание в школе любви к родине — более важная задача, чем обучение (он также называл патриотизм национальной идеей России, но уже на встрече с бизнесменами).

Однако и тот же “Коммерсант”, и многие другие российские издания с разной долей остроты критикуют законопроект не только за глупости в его тексте или тексте сопроводительных документов вроде содержащегося в пояснительной записке тезиса “закон призван установить единообразие в подходе органов государственной власти и органов местного самоуправления по реализации патриотического воспитания граждан”. И даже не за излишне тяжеловесные “умности” в тексте, которые требуют более детальной расшифровки, так как “если именно таким языком объяснять подрастающему поколению, что такое патриотизм и отечество, популярность Навального не уменьшится, а, скорее, возрастет в геометрической прогрессии”.

Приказано гордиться

Но даже у сервильной российской прессы ирония переходит в откровенную тревогу, когда доходит, например, до положения о создании условий для “усиления патриотической направленности в СМИ”, которое к тому же появляется на фоне вступившего в силу закона о СМИ — иностранных агентах, осужденного Евросоюзом.

Впрочем, это мелочь на фоне слишком частого упоминания государства в качестве объекта служения будущих патриотов. Фактически это предложение о юридическом отождествлении страны и государства, следствием которого в российских реалиях станет освященное законодательно подавление любого инакомыслия.

Не менее показателен содержащийся в проекте пункт о воспитании гордости “за вооруженные силы России” и стремлении “к приумножению славных воинских традиций предков“, которые могут привести к еще большему распространению “можемповторизма“.

Среди основных направлений государственной политики в сфере патриотического воспитания значится “формирование национальной гордости у подрастающего поколения за достижения предыдущих поколений в области культуры, науки и техники на всех уровнях образования” (ст 7 п. 3). Как бы это не привело к повторению борьбы с “низкопоклонничеством перед Западом” сталинских времен, в ходе которой газеты пестрели статьями о том, как “западная наука пытается присвоить русские открытия” и приписывает авторство самых знаменитых изобретений кому угодно, но только не русским. Что поставит представителей подрастающего поколения в очень неловкое положение, когда они при встречах с иностранцами будут вслед за “Правдой” 1947 г. и ее современными “патриотическими” последователями утверждать: “Маркони в 1896 г. сделал не аналогичное Попову изобретение, а просто украл идею Попова” (о том, как неловко себя чувствовали в подобных ситуациях представители старшего поколения, уверовавшие вслед за “Правдой”, что “Россия — родина слонов”, а первооткрывателем радио является именно Александр Попов, несколько лет назад рассказывал Борис Акунин).

Если собрать воедино эти опасения, то можно спрогнозировать, что, как и в прежние времена, обиженный на весь мир за неприятие его хамского поведения и лживости Кремль опять начнет выпячивать загадочную “особенную стать” России, до которой якобы еще не доросли либеральные индивидуалисты Запада. Хотя на самом деле они ее очень давно — еще в позапрошлом веке, если не в средневековье — переросли.

Больше шовинизма

Новый закон, видимо, нужен не только для форматирования мозгов российских граждан в ходе развязанной Кремлем информационной войны с Западом и доморощенными “либерастами”. Усиление патриотического воспитания понадобилось Кремлю после того, как выяснилось, что и отдельные граждане, и даже целые регионы предпочитают не вести себя патриотично в его понимании этого слова. То есть беспрекословно подчиняться решениям “Лидера”. И не требовать от него соблюдения гражданских и национально-культурных прав.

«Гуляй Поле» не так давно писало о конфликтной ситуации, которая сложилась в Татарстане вокруг вопроса сохранения татарского языка. А ведь разразился конфликт именно после не особо осторожного поручения Путина прокурорам разобраться с тем, не является ли обязательным в национальных автономиях изучение их национальных языков (а в некоторых автономиях эти языки имеют статус государственного наравне с русским). В результате Татарстан бурлит (пока не очень громко) уже несколько месяцев, так как местные русскоязычные начали не только требовать отмены обязательности изучения татарского, но даже требовать от местных властей компенсации за то, что их дети были вынуждены изучать язык народа, на земле которого они живут. И требования татар находят поддержку у представителей других национальных автономий, которые столкнулись с подобными проблемами. Точно так же, как еще одно пожелание богатой нефтью Казани к Москве — не “раскулачивать” ее, не увеличивать и так немалые отчисления из регионального бюджета в федеральный — находит поддержку у некоторых из малочисленных в России регионов-доноров.

По всей видимости, подобные проявления патриотической недостаточности начали оформляться в региональную фронду, что привело и к провалу выполнения путинского поручения о создании закона “О российской нации”. Это поручение он дал более года назад на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани, поддержав инициативу руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова и завкафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслава Михайлова.

Была создана рабочая группа по подготовке законопроекта, которая сразу же начала заявлять, что речь будет идти именно о создании и единстве гражданской нации, в которой все этнические группы будут равноправными. Но многовековой опыт сосуществования с периодически впадающим в черносотенство титульным этносом заставил национальные автономии с большой долей скепсиса отнестись к таким обещаниям. Член рабочей группы Леокадия Дробижева (руководитель Центра исследований межнациональных отношений Института социологии РАН) говорила по этому поводу, что “якуты, татары и другие народы не хотят быть этническими группами, они считают себя нацией”. То есть законодательного закрепления своего пребывания на вторых ролях они не желают, так как, по словам председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, опасаются, что “потеряют свою самобытность, идентичность своего народа”.

В результате долгих дискуссий законопроект несколько раз переименовывали, в конце концов убрав из названия слово “нация” и озаглавив его “Об основах государственной национальной политики”. Но и в таком виде он не был представлен ни законодательной, ни исполнительной власти (Путину его должны были представить 20 июля на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле — именно там, где он натравил прокуроров на школы с преподаванием национальных языков народов РФ).

Вместо закона было решено разработать нечто под названием “Концепция правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства многонационального народа РФ (российской нации)”. Этот документ планировали представить Путину сначала к 1 августа, потом до 31 августа, но последнее упоминание его в СМИ в начале сентября говорит, что он в “ближайшее время на стол к президенту ляжет”.

По сведениям ВВС, полученным от члена рабочей группы, работу над законом “отложили на после выборов”. И с какой целью это было сделано, узнаем тоже только после марта следующего года. Возможно, российские власти, как считает политолог Аббас Галлямов, желают пойти на “исправление собственных ошибок”, вызванных необоснованным поднятием темы национальностей, по которой “всегда кто-то будет недоволен”.

Но вполне вероятно, что законопроект отложили отнюдь не из-за его шовинистической направленности. Действия современной России дают основания предположить, что отсрочка вызвана влиянием тех, кто хотел бы его сделать еще более шовинистичным, ведь как пишет “Коммерсант“, “казаки… потребовали учесть в документе “государствообразующую роль” русского народа, законодательно определить статус русских и принять федеральную программу по их поддержке”. И по сведениям ряда СМИ, подобные тезисы попали в вышеупомянутую “концепцию правового акта”.

Понятно, что в условиях, когда, пользуясь даже не начавшейся официально, но уже “гибридно” идущей предвыборной президентской кампанией, регионы стали “поднимать головы“, обострять конфликт с ними Кремль не захочет. А вот на период после инаугурации, как уже писала “Деловая Столица”, российский правозащитник Павел Чиков (и не только он) прогнозирует серьезное закручивание гаек Путиным и его окружением, включающее в себя окончательную утрату суверенитета субъектами Федерации. И элементом этой политики, которая уже потихоньку тестируется на не вписывающихся в скрепы деятелях культуры вроде режиссера Кирилла Серебренникова, вполне может стать и закон “о нации”.

Руслан Весел, «Деловая Столица»