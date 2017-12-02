ЕС снимает часть санкций против России

В Европе вывели из-под санкций против России операции по закупке или продаже ракетного топлива.

Совет Европейского союза вывел из-под ранее введенных санкций против России операции по закупке или продаже ракетного топлива гидразин, используемого при реализации второго этапа совместного российско-европейского проекта ExoMars. Решение от 30 ноября опубликовали в Официальном журнале ЕС, передает Цензор.НЕТ.

В документе подчеркивается, что предоставление российским компаниям во время сделок по гидразину любой технической или финансовой помощи подлежит предварительному одобрению “компетентными органами”.

Проект ExoMars реализуется в рамках соглашения, подписанного Федеральным космическим агентством России (“Роскосмос”) и Европейским космическим агентством в марте 2013 года. В марте 2016 года в рамках проекта с Байконура ракетой-носителем “Протон” (использует гидразин) был выведен в космос вышедший позднее на околомарсианскую орбиту зонд Trace Gas Orbiter (TGO). В октябре того же года от TGO отделился экспериментальный посадочный модуль Schiaparelli, который должен был сесть на поверхность Марса, однако разбился при посадке.

В 2020 году в рамках второго этапа проекта ExoMars на Марс должен быть доставлен автоматический марсоход с комплексом научной аппаратуры “Пастер” для непосредственного изучения поверхности и атмосферы Марса.

Посадочная платформа марсохода после того, как тот отправится в самостоятельное путешествие по поверхности Марса, должна начать работу как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы.

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