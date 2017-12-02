Доходы российских олигархов выросли несмотря на санкции

Даже в условиях санкций олигархи сумели суммарно заработать несколько десятков миллиардов долларов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Политота».

Состояние 25 российских миллиардеров с начала 2017 года выросло в общей сложности на $21,6 млрд, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние богатейшего человека в России, основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова за год увеличилось на $2,32 млрд и теперь составляет $19,2 млрд.

На втором месте — президент «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в $17,9 млрд, с начала года ему удалось заработать $1,32 млрд.

На третьем месте — глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. За этот год его состояние увеличилось на $3,33 млрд и теперь оценивается в $16,4 млрд, подсчитал Bloomberg.

Состояние основателя НОВАТЭКа Леонида Михельсона сократилось за год на $1,19 млрд и теперь составляет $16,1 млрд. Он разместился на четвертой строке рейтинга. Замыкает пятерку лидеров Виктор Вексельберг, основной владелец группы компаний «Ренова». Его капитал оценивается в $15,8 млрд, за год ему удалось увеличить его на $1,6 млрд.

В первой десятке российских миллиардеров также совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ($14,3 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($14,2 млрд), основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,4 млрд), Роман Абрамович ($12,5 млрд) и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($12,2 млрд).

Уменьшились состояния владельца Volga Group Геннадия Тимченко (минус $1,02 млрд, совокупный капитал — $10,5 млрд) и основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого (минус $2,17 млрд, размер состояния — $5,46 млрд). Из списка Bloomberg Index выбыл совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, так как его состояние составило $3,95 млрд и опустилось ниже ключевого для рейтинга показателя.

Тут уж воистину: кому война, а кому мать родна!

«Гуляй Поле» напоминает, что не смотря на сокращение капитализации российского газового монополиста, тем не менее его руководство по прежнему имеет высокие доходы. В частности глава компании Алексей Миллер за одну минуту 51 доллар 65 центов, даже когда спит.

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