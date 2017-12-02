В России не готовы снизить участие государства в экономике

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не стоит ожидать снижения участия государства в экономике.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мысли–НеМысли».

«Медведев столько всего наговорил, но оно все какое-то никакое, даже зацепиться не за что почти. Но вот понравилось про структурные реформы, особенно про повышение ненефтегазовых доходов, приватизацию и укрепление банковского сектора“, – говорится в сообщении канала.

«Никогда такого не было, и вот опять. Про снижение нефтяной зависимости говорят уже давно и постоянно, делают только мало. А вот на приватизации хочется остановиться”, – уточняется в сообщении канала.

«Задача выхода государства из каких-то отраслей или, наоборот, если это целесообразно, захода государства в какие-то сегменты остается актуальной. Эту модель нужно будет реализовывать в ближайшие годы», – цитирует канал российского премьера.

«Очень мягко и незаметно нам намекнули, что никого снижения участия государства в экономике можно не ждать. Потому что «целесообразность» может меняться, в зависимости от целей различных групп», – говорится в сообщении канала», – комментируют на канале слова Медведева.

«Приватизация, конечно, будет, но весьма ограниченной, потому что продать хочется подороже, а для этого надо ждать несколько лет. Ну а последние события в банковском секторе прекрасно показали, как быстро может меняться ситуация с госучастием», – пищут в заключение на канале

Telegram-канал «Мысли–НеМысли».