«Альфа-банк» готов взять на себя санацию банковской системы России

На фоне рассмотрения Госдумой законопроекта о санации банковской системы, топ-менеджеры «Альфа-банка» заявили готовы помочь Центральному банку России (ЦБ).

Об этом сообщает Telegram-канал «Мысли–НеМысли».

«Альфа-банк» включается в игру за активы слабых банков. Не можем не отметить, что с таймингом у «Альфа-банка» как всегда все просто отлично. После того, как ЦБ взял под свое крыло «ФК Открытие» и Бинбанк через механизм ФКБС, ожидаемо регулятор столкнулся со шквалом критики (в том числе и нашей). Ситуацию усугубляли заявления экспертов о том, что ЦБ фактически уничтожает банковский сектор, формируя на его базе еще одну полностью огосударствленную отрасль экономики.

Топ-менеджмент «Альфа-банка» дождался пика информационного давления и сделал заявление: «Мы готовы помочь ЦБ, стать локомотивом частного банковского сектора, спасать банки по старой схеме».

И, конечно же, у Альфы уже намечены цели. А самое веселое, что у всесильного ЦБ просто нет возможности отказаться от навязываемых «Альфа-банком» условий, так как других частных санаторов, способных реально переварить несколько банков, на рынке просто нет.

Напомним, что накануне правительство России внесло в Госдуму ряд законопроектов по санации банков. Самое интересное там в изменении ограничений санируемых банков.

Так, согласно этим законопроектам, санируемые банки смогут продолжать работу с предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обслуживать спецсчета для капитального ремонта и выдавать поручительства для исполнения обязательств застройщиков по передаче жилья участникам долевого строительства.

Также санируемым банкам разрешат не соответствовать требованиям, которые предъявляются к банкам, выдающим гарантии для обеспечения обязанности по уплате налогов.

То есть если раньше у нас были проблемные банки, которых ЦБ вынуждено взял себе под крыло и проводит процедуру оздоровления, и этим банкам совершенно логично отрубали ряд возможностей, чтобы защитить важные предприятия и отрасли. Теперь логика изменилась: раз банки под крылом ЦБ, то рисков нет никаких, деньгами залить можно все проблемы, так что деньги оборонки пусть остаются.

И все это подается под соусом того, что эти ограничения могут ухудшить финансовое состояние банков, тем самым усложнив санацию.

Постойте, а почему другим банкам в санации, которые раньше отдавали коммерческим банкам, не делали таких поблажек? Или у них ограничения не ухудшали финансовое положение? Получилось интересно: проблемный банк уходит на санацию к «правильному» банкиру; через него прокручиваются десятки (или сотни?) миллиардов; схема санации признается неэффективной; банкир скидывает свои активы в фонд ЦБ; начинается «настоящая» санация. При необходимости повторить. Хотя все может быть связано с тем, что в Банке России поняли невозможность санации при таких условиях. То есть раньше санация вообще не могла быть эффективной.

Telegram-канал «Мысли–НеМысли»