«Газпром» теряет свою капитализацию

«Национальное достояние» России стремительно теряет свою активы и наращивает долги.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мысли–НеМысли».

Денежная подушка «Газпрома» сокращается стремительными темпами. В начале 2016 года у газового гиганта было 1,359 трлн рублей (наличные средства, плюс быстролкивидные активы), в начале 2017 года резервы сократились до 896,7 млрд рублей, а к концу сентября осталось лишь 499,6 млрд рублей – практически троекратное сокращение.

Параллельно с расходованием резервов «Газпром» активно наращивает долговые обязательства: общий долг «Газпрома» превысил 3,1 триллиона рублей, а чистый (то есть не покрытый денежными резервами) – за квартал подскочил на 37% и вышел на новый исторический рекорд в 2,6 триллиона рублей.

Дело в том, что компания тратит средства гораздо быстрее чем их зарабатывает: денежный поток находится в отрицательной зоне, по итогам первых 9-ти месяцев года он составил 373 млрд рублей.

Такая стратегия называется «лишь бы успеть достроить, а там подумаем, как отбиваться от долгов».

«Гуляй Поле» напоминает, что не смотря на сокращение капитализации российского монополиста, тем не менее его руководство по прежнему имеет высокие доходы. В частности глава компании Алексей Миллер за одну минуту 51 доллар 65 центов, даже когда спит.

Telegram-канал «Мысли–НеМысли»