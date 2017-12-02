Экономическая ситуация в России создает проблемы для федерального бюджета

Отнять и поделить. Какие риски создает новый бюджет России.
Госдума РФ утвердила 24 ноября проекта бюджета на 2018-2020 годы. Если рассмотреть его детально, то можно увидеть – нынешняя экономическая ситуация в России создает ряд серьезных вызовов для руководства Кремля накануне президентских выборов в марте 2018 года. Об этом пишет Тарас Степь, на страницах издания «Левый Берег».
Главные вызовы для властей РФ из-за экономической ситуации следующие.
Во-первых, перед выборами традиционно необходимо увеличивать бюджетные расходы.
Во-вторых, продолжают расти региональные долги.
В-третьих, продолжается избыточное финансирование оборонного сектора и важных стратегических направлений.
В-четвертых, на экономику негативно повлияет усиление санкций США в соответствии с «Актом противодействия противникам Америки путем внедрения санкций».
В-пятых, ситуация осложняется медленным экономическим ростом в стране.
И маленький «бонус» – в предвыборный период усиливается давление со стороны оппозиции, хоть и карманной.
Проект госбюджета России, утвержденный Госдумой в третьем чтении, предусматривает ряд расходов на повышение социальных выплат населению, зарплат бюджетникам, а также минимальной зарплаты. А это вынужденные, хоть и прогнозируемые шаги – ибо властям необходимо укреплять ядро электората перед президентскими выборами в следующем году.
Одну из основных статей прибыли бюджета продолжают составлять деньги от продажи энергоносителей: нефти-газа. Поэтому неудивительно, что, среди прочего, предусматривается повышение акцизов на продажу топлива. Это подтверждает то, что правительство делает акцент не на внедрении экономических реформ, а на продолжении использования энергетических ресурсов в качестве главного источника доходов.
Одну из основных статей прибыли бюджета продолжают составлять деньги от продажи энергоносителей: нефти-газа. Поэтому неудивительно, что, среди прочего, предусматривается повышение акцизов на продажу топлива. Это подтверждает то, что правительство делает акцент не на внедрении экономических реформ, а на продолжении использования энергетических ресурсов в качестве главного источника доходов .
Так что введение этого правила свидетельствует об интенсивном использовании государственных резервов уже на нынешнем предвыборном этапе.
В средней перспективе это может привести к существенному дефициту резервов и росту угрозы дефолта. Чтобы его не допустить российский минфин планирует продолжать привлекать внешние займы в виде евробондов – до 7 млрд. долларов США ежегодно в течение 2018-2020 г. Однако и эта возможность может исчезнуть – и все из-за новой волны западных санкций (начиная с США).
Внутренние резервы
Естественно, в правительстве России прогнозируют подобные последующие экономические потрясения, поэтому укрепляют внутренние резервы для смягчения последствий – за счет сокращения прибылей приближенных к власти олигархов. Что уже приводит к росту недовольства в среде приближенных к власти бизнесменов, которые и контролируют эти потоки.
Кроме того, бюджет предусматривает предоставление государственных дотаций стратегически важным компаниям: РЖД («Российские железные дороги») – 25,9 млрд.руб., «Русгидро» – 1 млрд. руб., ОАК – «Объединенная авиастроительная корпорация» – 3,52 млрд. руб.
Стоить также отметить, что ранее Владимир Путин опосредовано нанес удар по российским бизнес-элитам, подставив их под санкции. А сейчас речь уже идет о прямом объективном ущербе, который эти элиты несут из-за выборочных директив президента о предоставлении «госсубсидий». Ибо, в то время как одни используют преференции, льготы и бонусы российского бюджета, другие экономические группы задаются вопросом где же учет их интересов.
Такая политика уже радикально меняет взгляды «элит-жертв», приближенных к Путину и его окружению. Не исключено, что такие противоречия настраивают их против власти.
В Кремле также рассчитывают продлить незначительный экономический рост. Но результативность этих усилий во многом это будет зависеть, в том числе, и от уровня и глубины новых экономических санкций со стороны США .
Стимулирование санкциями
Как уже упоминалось выше, финансовая разведка США не позднее 2 февраля должна обнародовать данные об активах влиятельных политических фигур, олигархов и руководителей государственных компаний Российской Федерации, близких к режиму в Кремле. С последующей заморозкой выявленных активов.
По данным информагентства «Росбалт», страны Европы буквально завалены в последние месяцы запросами из американской финансовой разведки. По итогам расследования будет оглашен новый список граждан России, в отношении которых вводятся санкции. И список этот – из руководителей госкомпаний, чиновников, их ближних и дальних родственников, будет беспрецедентно большим – чуть ли не 50 тысяч граждан РФ.
К слову, есть уже и «первая ласточка» – во Франции задержан российский олигарх и сенатор Сулейман Керимов в рамках расследования крупного дела по отмыванию денег и уклонению от налогов. Это вызвало в российских правящих кругах понимание серьёзности происходящих процессов, инициированных на Западе. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тут же потребовала немедленного освобождения Керимова и откровенно назвала этот инцидент возможным «началом охоты» за представителями крупного бизнеса и государственными деятелями России.
Такая версия имеет право на существование, особенно если учесть, что Запад не хочет допустить нового срока Владимира Путина и поэтому посылает российским элитам вполне ясный сигнал на то, что ещё есть возможность договориться без конфискаций.
Таким образом, принятый Госдумой Россией бюджет на 2018-2020 г можно оценивать как вынужденный шаг, направленный на повышение социальных расходов перед президентскими выборами в марте на фоне невысоких основных доходов от продажи энергоносителей. При этом, для достижения стабильности Кремль впервые запланировал перераспределение избыточных денежных потоков, получаемых раньше олигархами от продажи энергоносителей, в национальный резерв. Что приведет к усилению недовольства в околовластных кругах Кремля.
Новые же санкции США, которые должны быть внедрены в контексте «Акта противодействия противникам Америки», могут серьезно осложнить экономическую ситуацию в России в канун президентских выборов, аж до ее (экономики) обрушения.
Но, невзирая на сложную экономическую ситуацию в стране, Кремль будет пытаться продолжать демонстрировать «мощную внешнюю политику» до проведения президентских выборов в марте 2018 года. Это значит, что чтобы добиться изменений в позиции Москвы – в частности, по украинскому вопросу, без продолжения серьезного внешнего давления на руководство России не обойтись.
Тарас Степь, «Левый Берег»