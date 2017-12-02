Экономическая ситуация в России создает проблемы для федерального бюджета

Отнять и поделить. Какие риски создает новый бюджет России.

Госдума РФ утвердила 24 ноября проекта бюджета на 2018-2020 годы. Если рассмотреть его детально, то можно увидеть – нынешняя экономическая ситуация в России создает ряд серьезных вызовов для руководства Кремля накануне президентских выборов в марте 2018 года. Об этом пишет Тарас Степь, на страницах издания «Левый Берег».

Главные вызовы для властей РФ из-за экономической ситуации следующие.

Во-первых, перед выборами традиционно необходимо увеличивать бюджетные расходы.

Во-вторых, продолжают расти региональные долги.

В-третьих, продолжается избыточное финансирование оборонного сектора и важных стратегических направлений.

В-четвертых, на экономику негативно повлияет усиление санкций США в соответствии с «Актом противодействия противникам Америки путем внедрения санкций».

В-пятых, ситуация осложняется медленным экономическим ростом в стране.

И маленький «бонус» – в предвыборный период усиливается давление со стороны оппозиции, хоть и карманной.

Проект госбюджета России, утвержденный Госдумой в третьем чтении, предусматривает ряд расходов на повышение социальных выплат населению, зарплат бюджетникам, а также минимальной зарплаты. А это вынужденные, хоть и прогнозируемые шаги – ибо властям необходимо укреплять ядро электората перед президентскими выборами в следующем году.

Одну из основных статей прибыли бюджета продолжают составлять деньги от продажи энергоносителей: нефти-газа. Поэтому неудивительно, что, среди прочего, предусматривается повышение акцизов на продажу топлива. Это подтверждает то, что правительство делает акцент не на внедрении экономических реформ, а на продолжении использования энергетических ресурсов в качестве главного источника доходов.

Одну из основных статей прибыли бюджета продолжают составлять деньги от продажи энергоносителей: нефти-газа. Поэтому неудивительно, что, среди прочего, предусматривается повышение акцизов на продажу топлива. Это подтверждает то, что правительство делает акцент не на внедрении экономических реформ, а на продолжении использования энергетических ресурсов в качестве главного источника доходов .

В то же время, стоит обратить внимание на внедренное российским правительством с 2018 года новое бюджетное правило. Оно предусматривает использование дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от цены на нефть (выше прогнозируемых 40,8 долларов за баррель) не на расходы, а на резервы. Так вот: раньше этот избыток получало или руководство энергетических компаний, приближенное к Кремлю. Или деньги поступали дополнительно в бюджет.

Так что введение этого правила свидетельствует об интенсивном использовании государственных резервов уже на нынешнем предвыборном этапе.

В средней перспективе это может привести к существенному дефициту резервов и росту угрозы дефолта. Чтобы его не допустить российский минфин планирует продолжать привлекать внешние займы в виде евробондов – до 7 млрд. долларов США ежегодно в течение 2018-2020 г. Однако и эта возможность может исчезнуть – и все из-за новой волны западных санкций (начиная с США).

Внутренние резервы

Естественно, в правительстве России прогнозируют подобные последующие экономические потрясения, поэтому укрепляют внутренние резервы для смягчения последствий – за счет сокращения прибылей приближенных к власти олигархов. Что уже приводит к росту недовольства в среде приближенных к власти бизнесменов, которые и контролируют эти потоки.

Кроме того, бюджет предусматривает предоставление государственных дотаций стратегически важным компаниям: РЖД («Российские железные дороги») – 25,9 млрд.руб., «Русгидро» – 1 млрд. руб., ОАК – «Объединенная авиастроительная корпорация» – 3,52 млрд. руб.