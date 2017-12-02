У российских пропагандистов возникли проблемы с радиовещанием в США

Руководство радио Sputnik в США заявило об отказе американских партнерских радиостанций сотрудничать из-за угрозы попасть в список иностранных агентов Департамента юстиции.

Об этом сообщает The Washington Post.

В июне Sputnik начал круглосуточное вещание в Вашингтоне на частоте 105,5 FM.

“Станция на FM-частоте, на которой мы вещаем, является ретранслятором, — пояснил Миндия Гавашели, глава редакции Sputnik в США. — Она имеет право ретранслировать любую другую станцию, вещающую в вашингтонском регионе”.

Владелец ретранслятора Джон Гарзиглия заключил договор с компанией Radio One, чтобы она предоставила частоту для радио Sputnik. По словам Гавашели, вскоре после запуска эфира Radio One решила расторгнуть контракт, хотя он приносил им хорошие деньги.

После этого Гарзиглия договорился о сотрудничестве с компанией iHeart Radio, которая через десять дней также расторгла договор без объяснения причин.

“Мы подозреваем, что это произошло в результате давления властей на них. Хотя сами станции и отказываются комментировать причины расторжения контракта”, — говорит Гавашели.

В ноябре вашингтонское бюро радио Sputnik, чтобы продолжить работать на частоте FM, было вынуждено заключить соглашение с владельцами AM-станции, которые “не побоялись потенциального давления”.

“Мы не стремились работать на частоте AM, — заявил Миндия Гавашели в беседе с журналистом WP. — Нас заставили это сделать”.

Джон Гарзиглия, работающий с радио Sputnik, рассказал, что его зарегистрировали в качестве иноагента.

“Я понимаю, почему многие ретрансляторы отказываются работать с радио Sputnik, — сказал Гарзиглия. — Они смотрят не на содержание передач, а боятся попасть в список иноагентов Департамента юстиции”.

При этом в самих США радиостанцию Sputnik считают российским пропагандистским ресурсом и прибежищем для политиков откровенно левых взглядов. В эфире радиостанции можно часто услышать выступления Юджина Поурири, который безуспешно баллотировался на место в Совете федерального округа Колумбия, в 2014 году в качестве члена Партии Партии государственности и Брайана Беккера, основателя Партии социализма и освобождения.

В сентябре три конгрессмена от Демократической партии написали председателю Федеральной комиссии по связи Аджиту Пай, подвергая критике станцию и поднимая вопрос, должно ли быть в эфире. Представители Конгресса Анна Г. Эшо, Майк Дойл и Фрэнк Паллоне-младший писали, что слушатели радиостанции могут «слушая Sputnik подвергнутся пропаганде российского правительства и распространению дезинформации».

«Это означает, что пропаганда Кремля транслируется по лицензии, предоставленной FCC, и российское правительство может использовать собственные эфиры в нашей страны, чтобы подорвать нашу демократию»,— пишут они.

The Washington Post