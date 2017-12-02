Германия требует от России соблюдения прав человека в Крыму

МИД Германии требует защиты прав человека в оккупированном Крыму. Немецкое правительство осуждает аннексию украинского Крыма и нарушения на полуострове прав человека.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии, передает «Depo.Мир».

“Министр иностранных дел Зигмар Габриэль и все федеральное правительство постоянно и без намеков критикует аннексию Крыма, которая противоречит международному праву, в том числе в ходе встреч и переговоров с российским правительством и общественностью”, – заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что “категорически выступают за восстановление верховенства права и защиты прав человека в Крыму”.

Ранее украинские правозащитники призвали главу МИД Германии Габриэля поставить перед правительством России вопрос о необходимости допустить врачей к украинским политзаключенным на России и в оккупированном Крыму.

«Depo.Мир»