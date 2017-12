Россия имеет 39 наблюдателей миссии ОБСЕ в Украине

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что в миссию ОБСЕ на Донбассе входят представители 40 стран, среди них – 39 россиян.

Об этом он заявил на брифинге Хельсинской комиссии, передает “Голос Америки”.

“40 стран направляют наблюдателей в миссию ОБСЕ в Украине. 50-60% наблюдателей – из стран ЕС. Наибольший контингент наблюдателей из одной страны – это контингент США, который в целом составляет 66 представителей. Россия имеет контингент – 39 наблюдателей в миссии”, – сказал Хуг.

“Наблюдательные патрули состоят из представителей разных стран. После проведения патрулирования все члены наблюдательного патруля должны согласовать свой отчет. Эти патрули состоят из 6-8 участников – разных по национальности и происхождению”, – отметил первый заместитель главы СММ.

Как сообщалось, ранее журналист Юлиан Репке разместил в Twitter видео, на котором наблюдатель ОБСЕ жмет руку боевику ОРЛО.

The day after. Russian-speaking @OSCE_SMM staff and #RussianArmy generals shaking hands with the #WarCriminal, hugging his comrades, taking back the bodies of the slain Ukrainians.https://t.co/9qdVFKm7rF pic.twitter.com/SbBU5JliTc

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 25, 2017