Задержанный во Франции российский сенатор финансировал гибридную войну против Украины

Российский сенатор-миллиардер Сулейман Керимов, задержанный во Франции, финансировал «ЛНР» еще до беглого олигарха Сергея Кучренко, об этом заявил экс-депутат Госдумы Илья Понамарев.

Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает «Деловая Столица».

Он подтвердил, что знаком с Керимовым, пусть и не близко – «встречались несколько раз».

«И он засветился достаточно серьезно с Украиной. У вас здесь про это не говорят, у вас практически не ведут расследование относительно того, как выстроены финансовые потоки в ОРДЛО», – отметил политик.

По словам Пономарева, ключевым человеком с точки зрения финансирования «ЛНР» был именно Керимов, потому что легализовывал реализацию продукции Алчевского металлургического комбината, который отобрали у корпорации «Индустриальный союз Донбасса».

«Именно Керимов брал на себя продукцию этого предприятия и реализовывал уже от своего имени в России. То есть самый крупный денежный контрабандный поток «ЛНР» шел через руки именно этого товарища», – пояснил экс-депутат, отметив, что после уже появился Курченко.

Кроме того, Пономарев отметил, что среди российской элиты задержание Керимова «произвело эффект ядерной бомбы».

«Это не первое задержание такого знакового россиянина во Франции. И как раз люди говорят, что все задержания, которые до сих пор случались, так или иначе, случались, предположительно, по наводке Кремля. Во всяком случае, по наводке, приходящей из России. И каждый раз это заканчивалось для человека каким-то серьезным переделом собственности», – добавил политик.

Напомним, Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября вечером, но известно об этом стало только на следующий день.

В дипмиссии позже сообщили, что задержание российского бизнесмена проводили полицейские.

«Поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан Сулейман Керимов, его доставили в полицейский участок», – говорится в сообщении российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что незамедлительно на место были направлены российские дипломатические сотрудники, которые обеспечивают консульскую поддержку задержанного.

Также подчеркивается, что в настоящее время причины задержания сенатора неизвестны.

По сообщениям «Деловой Столицы», российского сенатора-бизнесмена во Франции задержали по делу об уклонении от уплаты налогов. В прокуратуре уточнили, что речь идет о 400 млн евро.

После суд отпустил Керимова из-под стражи под залог в 5 млн евро. Его обязали не покидать французский департамент Приморские Альпы. Сам сенатор свою вину не признает.

Керимов является сенатором от Дагестана. Он активно занимается предпринимательской деятельностью, контролирует инвестиционный холдинг «Нафта Москва». По версии журнала Forbes, Керимов занимает 21 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России.

«Деловая Столица»