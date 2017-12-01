В Крыму украинского активиста Балуха отправили под домашний арест

“Суд изменил активисту Владимиру Балуху меру пресечения с содержания в следственном изоляторе на домашний арест”, – сказал журналист издания.

Балуху запретили покидать жилое помещение, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом и почтой.

Как сообщала “Деловая Столица”, ранее правозащитники заявили, что у Балуха появились проблемы и со спиной, и с почками, и с сердцем, так что возвращение в СИЗО опасно для его жизни.

“У него появились проблемы и со спиной, и с почками, он сообщал и о проблемах с сердцем. Мы серьезно опасаемся за его здоровье. Близится зима, из-за холода проблем с обострением болезней будет только больше”, – сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По словам правозащитницы, заседание суда 16 ноября подтвердило, что дело Владимира Балуха имеет сугубо политический характер.

“Володя имеет все основания быть освобожденным, но уже второй состав судей это игнорирует”, – пояснила она.

10 ноября 2017 года, в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде прошло заседание по делу украинского активиста Балуха. Во время процесса ему стало плохо, ему вызвали “скорую помощь” и увезли в больницу.

16 ноября 2017 года, Раздольненский суд Крыма отклонил ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха и оставил его под арестом “из-за отсутствия изменений в обосновании нахождения под стражей”.

Согласно заключению врача, у Балуха острые боли, остеохондроз поясничной части. Участвовать в судебном заседании он не может, ему необходимо амбулаторное лечение. Врачи заявили, что Балух может находиться в изоляторе временного содержания.

“Радио Свобода“