В сети протроллили российскую жеребьевку игр Мундиаля

Марадона, кокаин и “дерби за права людей”. Как в соцсетях “троллят” жеребьевку ЧМ на России.

В Москве состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России, об этом сообщает “Depo.Сектор“.

В соцсетях активно обсуждают громкое событие. В частности, пользователей заинтересовала тема знаменитых гостей церемонии жеребьевки, некоторые из которых предстали перед зрителями в очень необычном виде.

Были “ляпы” и в работе телевизионщиков. Гарри Линекера назвали женщиной.

Не обошли стороной и результаты жеребьевки, которые выдались уж слишком положительными для России.

Хотя, как говорится, возможны варианты…

Также обратили внимание в соцсетях и на символический матч открытия турнира между Россией и Саудвською Аравией, назвав эту игру “дерби за права людей”.

Russia vs Saudi Arabia: the human rights derby. Perfect warm-up for 2022, there.

— Ian King (@twoht) December 1, 2017