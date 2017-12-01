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Новости

В сети протроллили российскую жеребьевку игр Мундиаля

"Depo.Сектор"
01 декабря 2017

Марадона, кокаин и “дерби за права людей”. Как в соцсетях “троллят” жеребьевку ЧМ на России.

В Москве состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России, об этом сообщает “Depo.Сектор“.

В соцсетях активно обсуждают громкое событие. В частности, пользователей заинтересовала тема знаменитых гостей церемонии жеребьевки, некоторые из которых предстали перед зрителями в очень необычном виде.

Были “ляпы” и в работе телевизионщиков. Гарри Линекера назвали женщиной.

Не обошли стороной и результаты жеребьевки, которые выдались уж слишком положительными для России.

Хотя, как говорится, возможны варианты…

Также обратили внимание в соцсетях и на символический матч открытия турнира между Россией и Саудвською Аравией, назвав эту игру “дерби за права людей”.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

Depo.Сектор

Tags: жеребьевка, мундиаль, Россия, чемпионат мира по футболу

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