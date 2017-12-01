В сети протроллили российскую жеребьевку игр Мундиаля

Марадона, кокаин и “дерби за права людей”. Как в соцсетях “троллят” жеребьевку ЧМ на России.
В Москве состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России, об этом сообщает “Depo.Сектор“.
В соцсетях активно обсуждают громкое событие. В частности, пользователей заинтересовала тема знаменитых гостей церемонии жеребьевки, некоторые из которых предстали перед зрителями в очень необычном виде.
это первый раз в жизни когда Марадонну выводит на сцену его же кокаиновый приход. pic.twitter.com/9Gf32vanNP
— Неожиданный Лось (@neo_los) December 1, 2017
Почему Марадона в костюме Тамады из Лебединовки? pic.twitter.com/7EqCoB56r0
— Mr.Arsenal (@Dolzhikov_Alex) December 1, 2017
В этой фотке всё прекрасно — и Марадона и Новогодняя ёлка pic.twitter.com/T50CNxsImD
— Женни Шаден (@ShadenFM) December 1, 2017
Это что за инопланетные страшилища в диких платьях сопровождают легенд!?? 😱😱😱 #ЖеребьевкаЧМ #жеребьевка
— Рэми (@ifRemix) December 1, 2017
Не, лицом в грязь не ударили. Наша жеребьёвка была такая же скучная как у всех.
— Станислав Рынкевич (@salt1s) December 1, 2017
Жеребьевка явно на допинге тож)
— Balahontsev Alexandr (@A_Balakhontsev) December 1, 2017
Жеребьевка ЧМ2018 что-то напомнила… pic.twitter.com/4dHr1w2HxN
— CoCoCo CHANNEL (@cococo_channel) December 1, 2017
Сначала в 20-ые годы с плакатом #чм2018 отправились, теперь в 30-ые с песнями и плясками, к началу чемпионата может хоть до 90-ых дойдем?#путин #чм #пеле #песни #пляски #вотзефак #позор #страначетвертогомира #жеребьевка #клоунада pic.twitter.com/g9nsMDTu3t
— Alexey Ma3x (@Deadinternet) December 1, 2017
Были “ляпы” и в работе телевизионщиков. Гарри Линекера назвали женщиной.
Гари Линекер
Ведущая жеребьевки pic.twitter.com/hkBZpZTs8k
— Горлопан и тусовщик (@footballfrost) December 1, 2017
Не обошли стороной и результаты жеребьевки, которые выдались уж слишком положительными для России.
Кто-то верит что жеребьёвка честная?)
— Kirill (@MaineKampfCoon) December 1, 2017
Миллиард человек включают такие трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу в надежде на крутую игру, а там – Саудовская Аравия против России! Васин против Хусейна аль-Мугави, вот о чем все мечтали!
— AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) December 1, 2017
Хотя, как говорится, возможны варианты…
Ня пока (via @yakubenko_m) #Жеребьевка #ЧМ2018 #ЖеребьевкаЧМ pic.twitter.com/bJs43QYfBK
— Nicholas Fauler (@FaulerOfficial) December 1, 2017
Также обратили внимание в соцсетях и на символический матч открытия турнира между Россией и Саудвською Аравией, назвав эту игру “дерби за права людей”.
Russia vs Saudi Arabia: the human rights derby. Perfect warm-up for 2022, there.
— Ian King (@twoht) December 1, 2017
«Гуляй Поле» напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.