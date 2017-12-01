В сети протроллили российскую жеребьевку игр Мундиаля

Марадона, кокаин и “дерби за права людей”. Как в соцсетях “троллят” жеребьевку ЧМ на России.

В Москве состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России, об этом сообщает “Depo.Сектор“.

В соцсетях активно обсуждают громкое событие. В частности, пользователей заинтересовала тема знаменитых гостей церемонии жеребьевки, некоторые из которых предстали перед зрителями в очень необычном виде.

это первый раз в жизни когда Марадонну выводит на сцену его же кокаиновый приход. pic.twitter.com/9Gf32vanNP — Неожиданный Лось (@neo_los) December 1, 2017

Почему Марадона в костюме Тамады из Лебединовки? pic.twitter.com/7EqCoB56r0 — Mr.Arsenal (@Dolzhikov_Alex) December 1, 2017

В этой фотке всё прекрасно — и Марадона и Новогодняя ёлка pic.twitter.com/T50CNxsImD — Женни Шаден (@ShadenFM) December 1, 2017

Это что за инопланетные страшилища в диких платьях сопровождают легенд!?? 😱😱😱 #ЖеребьевкаЧМ #жеребьевка — Рэми (@ifRemix) December 1, 2017

Не, лицом в грязь не ударили. Наша жеребьёвка была такая же скучная как у всех. — Станислав Рынкевич (@salt1s) December 1, 2017

Жеребьевка явно на допинге тож) — Balahontsev Alexandr (@A_Balakhontsev) December 1, 2017

Были “ляпы” и в работе телевизионщиков. Гарри Линекера назвали женщиной.

Гари Линекер

Ведущая жеребьевки pic.twitter.com/hkBZpZTs8k — Горлопан и тусовщик (@footballfrost) December 1, 2017

Не обошли стороной и результаты жеребьевки, которые выдались уж слишком положительными для России.

Кто-то верит что жеребьёвка честная?) — Kirill (@MaineKampfCoon) December 1, 2017

Миллиард человек включают такие трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу в надежде на крутую игру, а там – Саудовская Аравия против России! Васин против Хусейна аль-Мугави, вот о чем все мечтали! — AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) December 1, 2017

Хотя, как говорится, возможны варианты…

Также обратили внимание в соцсетях и на символический матч открытия турнира между Россией и Саудвською Аравией, назвав эту игру “дерби за права людей”.

Russia vs Saudi Arabia: the human rights derby. Perfect warm-up for 2022, there. — Ian King (@twoht) December 1, 2017

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

“Depo.Сектор“