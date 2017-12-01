В Чехии считают, что РФ будет вмешиваться в их выборы

Кандидат в президенты Чехии Иржи Драгош выразил обеспокоенность относительно возможного влияния РФ на президентские выборы в Чехии и не сомневается в российском влиянии на парламентские выборы

Драгош опасается, что секретные иностранные службы через дезинформацию могут повлиять на результаты выборов в Чехии.

Сообщается, что Драгош провел встречу с и.о. премьер-министра страны Богуславом Соботкой по этому вопросу.

Как рассказал кандидат в президенты Чехии, во время встречи было упомянуто о влиянии России на выборы в нескольких странах.

“У меня нет сомнений относительно влияния на выборы”, – заявил Драгош со ссылкой на недавние парламентские выборы. Подобные ожидания есть и относительно президентских выборов в январе.

Согласно данным службы безопасности страны (BIS), опубликованным в октябре, в Чешской Республике в прошлом году возросла интенсивность разведывательной деятельности по сбору конфиденциальных данных политического характера.

Zpravy.aktualne.cz