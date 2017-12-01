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Новости

Порошенко: В Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО

"112 Украина"
01 декабря 2017

Президент Петр Порошенко уверен в проведении референдумов по вступлению в ЕС и НАТО и убежден в их положительных результатах в скором времени

Об этом он сообщил в ходе своего выступления по случаю празднования дня прокуратуры.

“Сейчас мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. И даже не сомневайтесь, что уже в очень скором обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы о вступлении в НАТО. И я убежден, что народ страны поддержит эту мою инициативу и о членстве в ЕС. Подчеркиваю, результаты голосования будут такими же убедительно положительными, как уже вписан в историю референдум о независимости Украины”, – отметил президент.

“112 Украина”

Tags: НАТО, Петр Порошенко, Украина

© Гуляй Поле

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