Порошенко: В Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО

Президент Петр Порошенко уверен в проведении референдумов по вступлению в ЕС и НАТО и убежден в их положительных результатах в скором времени

Об этом он сообщил в ходе своего выступления по случаю празднования дня прокуратуры.

“Сейчас мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. И даже не сомневайтесь, что уже в очень скором обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы о вступлении в НАТО. И я убежден, что народ страны поддержит эту мою инициативу и о членстве в ЕС. Подчеркиваю, результаты голосования будут такими же убедительно положительными, как уже вписан в историю референдум о независимости Украины”, – отметил президент.

“112 Украина”