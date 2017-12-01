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Взгляд

Памятник вражде

Роман Цимбалюк, УНИАН
01 декабря 2017

Новый видео-блог корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка о самом злободневном.

Попытки Кремля убедить Запад забыть украинский вопрос и импульсы Останкинской башни; очередные перлы Лаврова, чтобы оправдать захват Крыма и флаги РФ над Луганском как подтверждение «гражданской войны»; пропажа подписанта Минский соглашений и будущие конференции на Рублёвке на тему «Роль Новороссии в России»; новые угрозы МИД РФ и «политические права» россиян в Украине, а также кремлёвский троллинг США и привет любителям российских пенсий в Украине.

 

 

Tags: блог, Роман Цимбалюк, Россия

© Гуляй Поле

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