Памятник вражде

Новый видео-блог корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка о самом злободневном.

Попытки Кремля убедить Запад забыть украинский вопрос и импульсы Останкинской башни; очередные перлы Лаврова, чтобы оправдать захват Крыма и флаги РФ над Луганском как подтверждение «гражданской войны»; пропажа подписанта Минский соглашений и будущие конференции на Рублёвке на тему «Роль Новороссии в России»; новые угрозы МИД РФ и «политические права» россиян в Украине, а также кремлёвский троллинг США и привет любителям российских пенсий в Украине.