Россия готова инициировать на международном уровне процесс юридического признания «крайнего украинского национализма формой нацизма».

Об этом заявил так называемый глава общественной палаты оккупированного Крыма, кремлевская марионетка Григорий Иоффе, передает «Деловая Столица».

По его словам, «крайний, интегральный, украинский национализм перешел все грани и превратился в нацистское движение».

«Мы также постоянно видим его проявление и в современной Украине в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как «Правый сектор», «Свобода», Радикальная партия. Это все части одного нацистского крайнего украинского национализма», – сказал Иоффе.

По его словам, данный процесс должен быть чем-то наподобие Нюрнбергского процесса.

«Поэтому правоведы должны подумать, как можно провести какое-то юридическое действие, привести доказательства, чтобы это вылилось в решение созданного органа, который должен быть наднациональным, надгосударственным», – подчеркнул Иоффе.

Напомним, Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Проходил с 10 часов утра 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, разместившемся в «Зале 600» нюрнбергского Дворца юстиции.

«Деловая Столица»