Германия и США поддерживают идею введения миротворцев на Донбасс

Представители Германии и США достигли консенсуса по поводу размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе

Об этом сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время визита в Вашингтон.

Он также добавил, что в то же время до сих пор существуют “значительные разногласия” с Россией по формированию такой миротворческой миссии ООН.

Габриэль также добавил, что миротворцы ООН должны гарантировать, что соглашение о прекращении огня уважается и тяжелое оружие будет выведено из Донбасса. Для этого нужен “надежный мандат” Совета Безопасности ООН.

DW