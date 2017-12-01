Путин распорядился, чтобы выборы прошли без скандалов

Кремль поставил перед российскими местными властями задачу провести выборы президента в 2018 году без скандалов и нарушений.

Как рассказали федеральные чиновник, эта установка дана полпредствам, силовым структурам, губернаторам и руководителям региональных избирательных комиссий.

“Задачу поставил лично Владимир Путин”, – уточнил один из федеральных чиновников.

“Ключевых задач три – выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов. Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны”, – добавил другой федеральный чиновник.

Если будут признаки, что “кто-то пытается нагнать результат”, то с такими станут “безжалостно расставаться”, уверяет он. .

РБК