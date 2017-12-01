Владимир Владимирович всех помирит

Месть большевиков-атеистов вместо сионистского заговора: епископ Тихон Шевкунов объяснил свою фразу о выводах церковной комиссии относительно причин расстрела царской семьи. Высказывания иерарха ранее привели к большому скандалу. В эти дни в Москве проходит Архиерейский собор Русской православной церкви, где в пятницу запланировано выступление Владимира Путина.

Епископ Тихон Шевкунов объяснил свою позицию — он не говорил ни о национальности, ни о религиозной принадлежности тех, кто расстрелял последнего русского императора. Его не так поняли.

Влиятельный иерарх Русской православной церкви оказался в центре большого скандала. Как известно, епископ Тихон является секретарем патриаршей комиссии по изучению екатеринбургских останков. А Следственный комитет осенью 2015 года возобновил расследование убийства царской семьи в связи с обнаружением в районе захоронения новых фрагментов тел. И вот на днях Шевкунов заявил, что в церковной комиссии самое серьезное отношение к версии ритуального убийства царской семьи. А СК тут же подхватил версию и заявил, что готов это соответствующим образом расследовать.

Все это вызвало острую реакцию общественности. Владыку обвинили в антисемитизме. Заговорили о новом деле Бейлиса, мракобесии в РПЦ и борьбе за патриарший престол. Ему пришлось объясняться, что, мол, под ритуальным убийством он имел в виду не еврейский заговор, а месть большевиков-атеистов.

Все это произошло в канун открытия Архиерейского собора РПЦ, который впервые посетит Владимир Путин. Россия переживает очередной непростой период: переосмысление истории – новый акценты. Поэтому такие заявления воспринимаются болезненно, обостряют внутренний конфликт и даже раскол в обществе. Его суть — в угрозе реванша так называемых мракобесных сил. Сейчас вроде бы после истории с фильмом «Матильда» все это как-то стихло, однако такой новый поворот может означать, что это была лишь тактическая перегруппировка.

И вот после затяжной паузы в публичное поле вернулась Наталья Поклонская. Закрадывается мысль – приедет на собор Владимир Путин и всех помирит. Все, что произошло — как будто не просто так. У президента будет повод сказать о недопустимости национальной розни, что мы ничего не будем пересматривать – не бойтесь. И расставит все по своим местам: пора, мол, прекратить все эти атаки на выставки, срывы спектаклей, ксенофобию – всем помириться и дружно пойти на выборы.

Иными словами, сначала возникает угроза, а потом — прекрасное спасение. Все разрешается самым лучшим образом. Соответственно, роль Русской православной церкви — сплочение народа на основе традиционных ценностей. Но при всем при этом создать интригу никогда не бывает лишним.

Дмитрий Дризе, «Коммерсант.FM»