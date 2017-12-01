Опубликовано письмо патриарха Филарета к патриарху Кириллу

Копию письма главы УПЦ КП Филарета с извинениями российскому патриарху Кириллу опубликовали в соцсети.

Письмо обнародовал на Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря, передает «Деловая Столица».

«Я, как ваш брат и сослужитель, прошу прощения во всем, в чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же, от сердца, искренне прощаю всех», – написал глава УПЦ КП патриарх Филарет.

Копія листа Патріарха Філарета до Патріарха Кирила.1. Лист написаний на прохання з МП, щоби бути підставою на Соборі в… Опубліковано Євстратієм Зорею 30 листопад 2017 р.

Прощать и просить прощения лично – обязанность каждого христианина, пояснил Заря это предложение из письма Филарета.

«Письмо написано по просьбе с МП, чтобы быть основанием на Соборе восстановления возможности молитвенного единения. К сожалению, эту возможность Собор отверг», – написал Заря.

По его словам, патриарх не имел повода «каяться перед РПЦ», потому что он не виноват ни в чем из того, в чем его обвиняют.

Накануне российские СМИ сообщили, что глава УПЦ КП патриарх Филарет обратился к РПЦ с просьбой о помиловании. Однако в Киевском патриархате опровергли эту информацию: «Никогда патриарх Филарет никаких писем, заявлений или обращений подобного содержания не направлял, не отправляет и посылать не будет».

РПЦ считает УПЦ КП неканонической. В связи с этим глава УПЦ КП Филарет предан анафеме.

«Деловая Столица»