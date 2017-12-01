Трамп пытается прекратить расследование по России

Дональд Трамп призывал республиканцев прекратить сенатское расследование по России.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал республиканцев Сената, включая председателя комитета, прекратить расследование вмешательства России в выборы в 2016 году. Об этом, ссылаясь на New York Times, пишет «Украинская Правда».

Сенатор Ричард Барр, председатель комитета, заявил, что Трамп очень хочет, чтобы расследование подошло к концу.

«Это было что-то вроде: «Надеюсь, вы сможете сделать это как можно скорее», – сказал Барр

По его словам, он ответил Трампу, что «когда мы опросим всех, с кем нам нужно поговорить, мы закончим», – сообщает газета.

Запросы Трампа были очень необычным вмешательством президента в законодательное расследование, касающееся его семьи и близких помощников, сообщает Times.

Трамп также требовал от сенатора Митча Макконнела, лидера республиканцев, и сенатора Роя Бланта, члена комитета разведки, быстро прекратить расследование, пишет Times, ссылаясь на законодателей и помощников.

Газета также цитирует сенатора-демократа Дайанн Фейнстейн, бывшего председателя комитета по разведке, которая в интервью на этой неделе заявила, что просьбы Трампа были «неуместными» и представляют собой нарушение принципа разделения властей.

«Это давление, которое никогда не должно быть оказано должностным лицом, когда законодательная ветвь находится в процессе расследования», – сказала Фейнштейн.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Радж Шах заявил, что президент не пытался повлиять на расследование, но считает, что доказательств сговора нет и эти расследования должны прийти к справедливому и соответствующему завершению.

Белый дом неоднократно отрицал, что штаб Трампа вступал в сговор с Россией во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

Согласно докладу, составленному спецслужбами США, Россия вмешалась в выборы в 2016 году, чтобы помочь Трампу победить.

«Украинская Правда»