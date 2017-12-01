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Новости

Трамп пытается прекратить расследование по России

«Украинская Правда»
01 декабря 2017

Дональд Трамп призывал республиканцев прекратить сенатское расследование по России.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал республиканцев Сената, включая председателя комитета, прекратить расследование вмешательства России в выборы в 2016 году. Об этом, ссылаясь на New York Times, пишет «Украинская Правда».

Сенатор Ричард Барр, председатель комитета, заявил, что Трамп очень хочет, чтобы расследование подошло к концу.

«Это было что-то вроде: «Надеюсь, вы сможете сделать это как можно скорее», – сказал Барр

По его словам, он ответил Трампу, что «когда мы опросим всех, с кем нам нужно поговорить, мы закончим», – сообщает газета.

Запросы Трампа были очень необычным вмешательством президента в законодательное расследование, касающееся его семьи и близких помощников, сообщает Times.

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Трамп также требовал от сенатора Митча Макконнела, лидера республиканцев, и сенатора Роя Бланта, члена комитета разведки, быстро прекратить расследование, пишет Times, ссылаясь на законодателей и помощников.

Газета также  цитирует сенатора-демократа Дайанн Фейнстейн, бывшего председателя комитета по разведке, которая в интервью на этой неделе заявила, что просьбы Трампа были «неуместными» и представляют собой нарушение принципа разделения властей.

«Это давление, которое никогда не должно быть оказано должностным лицом, когда законодательная ветвь находится в процессе расследования», – сказала Фейнштейн.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Радж Шах заявил, что президент не пытался повлиять на расследование, но считает, что доказательств сговора нет и эти расследования должны прийти к справедливому и соответствующему завершению.

Белый дом неоднократно отрицал, что штаб Трампа вступал в сговор с Россией во время предвыборной кампании в США в 2016 году.

Согласно докладу, составленному спецслужбами США, Россия вмешалась в выборы в 2016 году, чтобы помочь Трампу победить.

«Украинская Правда»

Tags: выборы, Дональд Трамп, расследование, Россия

© Гуляй Поле

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