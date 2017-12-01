Россия начала вооружать Иран

Явно повышая градус противостояния в регионе Ближнего Востока, Москва организовала несанкционированные ООН операции передачи вооружений Ирану. Пользуясь бесконтрольностью своей военной базы на территории Сирии на аэродроме Хмеймим, тайно от инспекторов ООН и вопреки резолюции Совета безопасности ООН № 2231 от 2015 года, россиянами перегружается вооружение с прибывшего туда иранского транспортного самолета.

Борт доставил компоненты вооружений, которые затем были перевезены российским судном «Спарта-3» в порт Новороссийск для обслуживания в РФ. Об этом открыто заявило влиятельное немецкое издание «Welt», сопроводив скандальную информацию предельно откровенными спутниковыми снимками авиабазы.

Следует подчеркнуть, что данная Резолюция № 2231 бескомпромиссно требует, чтобы все государства получали одобрение Совета безопасности ООН на поставку, продажу или передачу Ирану вооружений, в том числе при его обслуживании.

Дальше – больше. В период июня-июля 2017 года отмечалась переброска иранскими транспортными самолетами «Боинг» неучтенных в ООН российских боеприпасов и вооружений, в том числе авиабомб и ракетного вооружения на иранскую авиабазу «Хамадан». В конце августа текущего года прямо в аэропорту Тегерана «Мехрабад» разгружалось российское авиационное вооружение. Как результат, иранские оружейники регулярно демонстрируют «выдающиеся отечественные успехи» в развитии ракетных, торпедных и прочих военных технологий.

После этого не удивительно, что осмелевшие иранские авторитарные вожди, очевидно подражая примеру Северной Кореи, открыто угрожают США, Израилю, другим странам региона и даже «возможно Европе» сокрушающим военным, в том числе и ракетным, ударом.

Недавнее российское атомное чрезвычайное происшествие, другие проделки Кремля в обход международных режимов контроля, помимо изучения возможных последствий специалистами на международном уровне и выставления требований по компенсации вреда, должно, как минимум, вызвать острое желание у ответственных цивилизованных держав и их правительств, наконец, найти эффективный ответ на вопрос, каким образом гарантированно и жестко остановить беспредел Кремля. Причем не только в ходе его наглой агрессии против Украины, но и в области использования и распространения ядерных, ракетных и прочих опасных военных технологий, которые уже непосредственно угрожают всей земной цивилизации.

Потому что в своем неуемном и явно болезненном желании выстроить собственную территориальную сферу влияния под брендом а-ля «русский полюс мира», причем сугубо насильственными действиями, Москва готова безответственно идти на незаконное вооружение явных режимов-изгоев.

Наталья Соколова, специально для «Гуляй Поля»