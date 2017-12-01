Россия начала вооружать Иран

Явно повышая градус противостояния в регионе Ближнего Востока, Москва организовала несанкционированные ООН операции передачи вооружений Ирану. Пользуясь бесконтрольностью своей военной базы на территории Сирии на аэродроме Хмеймим, тайно от инспекторов ООН и вопреки резолюции Совета безопасности ООН № 2231 от 2015 года, россиянами перегружается вооружение с прибывшего туда иранского транспортного самолета.
Борт доставил компоненты вооружений, которые затем были перевезены российским судном «Спарта-3» в порт Новороссийск для обслуживания в РФ. Об этом открыто заявило влиятельное немецкое издание «Welt», сопроводив скандальную информацию предельно откровенными спутниковыми снимками авиабазы.
Следует подчеркнуть, что данная Резолюция № 2231 бескомпромиссно требует, чтобы все государства получали одобрение Совета безопасности ООН на поставку, продажу или передачу Ирану вооружений, в том числе при его обслуживании.
Дальше – больше. В период июня-июля 2017 года отмечалась переброска иранскими транспортными самолетами «Боинг» неучтенных в ООН российских боеприпасов и вооружений, в том числе авиабомб и ракетного вооружения на иранскую авиабазу «Хамадан». В конце августа текущего года прямо в аэропорту Тегерана «Мехрабад» разгружалось российское авиационное вооружение. Как результат, иранские оружейники регулярно демонстрируют «выдающиеся отечественные успехи» в развитии ракетных, торпедных и прочих военных технологий.
Сыграют ли русские Иран против Украины на фоне заявлений Трампа…
После этого не удивительно, что осмелевшие иранские авторитарные вожди, очевидно подражая примеру Северной Кореи, открыто угрожают США, Израилю, другим странам региона и даже «возможно Европе» сокрушающим военным, в том числе и ракетным, ударом.
Недавнее российское атомное чрезвычайное происшествие, другие проделки Кремля в обход международных режимов контроля, помимо изучения возможных последствий специалистами на международном уровне и выставления требований по компенсации вреда, должно, как минимум, вызвать острое желание у ответственных цивилизованных держав и их правительств, наконец, найти эффективный ответ на вопрос, каким образом гарантированно и жестко остановить беспредел Кремля. Причем не только в ходе его наглой агрессии против Украины, но и в области использования и распространения ядерных, ракетных и прочих опасных военных технологий, которые уже непосредственно угрожают всей земной цивилизации.
Потому что в своем неуемном и явно болезненном желании выстроить собственную территориальную сферу влияния под брендом а-ля «русский полюс мира», причем сугубо насильственными действиями, Москва готова безответственно идти на незаконное вооружение явных режимов-изгоев.
Наталья Соколова, специально для «Гуляй Поля»