Регионы просят огня: в Дагестане закончились деньги на зарплаты

Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что намерен в ближайшие дни встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попросить его помочь с выплатами зарплаты «наиболее важным категориям населения» до Нового года. Об этом Васильев рассказал на сессии Народного собрания в Махачкале.

И.о. главы региона также планирует просить помощи у главы государства и по другим вопросам. При этом не уточняется, о каких именно сферах идет речь.

«Мы должны решить целый ряд проблем, который пока еще решаем за счет федерального бюджета», — сказал он.

Кроме того, Васильев планирует встретиться с вице-премьером России Ольгой Голодец.

Напомним, Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана 3 октября. После назначения на пост он отправил правительство региона и администрацию главы Дагестана в отставку.

Ранее Васильев был вице-спикером Госдумы и экс-руководителем фракции «Единая Россия».

РИА Новости