Утонувший плот

Убрав Плотницкого с поста «главы ЛНР» с глаз долой российские кураторы фактически признали свою кадровую ошибку, назначив с помощью процедуры имитационных выборов бывшего прапорщика главой целой «непризнанной республики». И хотя формулировка для ухода выбрана пристойная – «По состоянию здоровья», все прекрасно понимают, что истинная причина смены – политическая несостоятельность Плотницкого и его полное несоответствие занимаемой должности. Россия сейчас пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, но пока у неё не слишком-то это получается.

Сменщик Плотницкого господин Пасечник, выходец из силовых структур, сразу продемонстрировал, что не является самостоятельной политической фигурой. Заявление о том, что он отныне исполняющий обязанности главы на камеру читал по бумажке. Видно, что текст написан не им. Пасечник просто вынужденно играет роль, отведенную ему российскими режиссерами «республиканского» спектакля. Ожидать каких-то ярких и резких ходов от Пасечника пока не стоит. Видно, что произошедшие перемены стали для него неожиданностью. Пасечнику однозначно потребуется время на раскачку.

Не секрет, что в «народных республика»х есть несколько линий кураторства. Свои группы влияния имеют Администрация Президента Российской Федерации, Министерство обороны (ГРУ) и ФСБ. Так вот если Плотницкий был креатурой кураторов от Администрации Президента, то за Пасечником стоят кураторы из ФСБ. Назначение Пасечника усилило позиции силовиков и ослабило Суркова.

Наиболее пикантным моментом является то, что Пасечника на посту руководителя «МГБ ЛНР» некий Антонов, занимавший до этого должность первого заместителя «МГБ ДНР». Информации о данной персоне крайне мало, покрыта она ореолом загадочности, но поговаривают, что это россиянин, кадровый сотрудник спецслужб, специально откомандированный, чтобы следить дабы местные не наворотили чего-нибудь совсем уж дикого. Так что практика времен Бородая, когда руководящие посты занимали приезжие россияне, возвращается.

Даже смена первого лица вряд ли сильно повлияет на положение дел в Луганске. Обстановка там уж совсем аховая. Экономические неурядицы представляются неразрешимыми.

В Youtube сейчас популярно видео, где луганские пенсионеры рассказывают, что при Плотницком вынуждены были жить впроголодь, поскольку он занимался лишь военными парадами, своими ликами на бигбордах и прочей пиар-показухой, совершенно не заботясь о населении. Но если Плотницкий, как и положено прапорщику мог кормить луганчан разговорами о сытом будущем (всё таки у прапорщика рот это рабочий аппарат), то Пасечник как и подобает выходцу из спецслужб наверняка станет изолировать от общества наиболее громко возмущающихся порядками, сложившимися в народных республиках.

Есть старая мудрость: «Если в бордель не ходят, то надо менять девок, а не простыни». Так в этом конкретном случае эта мудрость к сожалению, неуместна – потому что в данном случае и смена девок не приведет к кардинальным переменам. А надо поскорее закрывать ко всем чертям гнусный бордель с московскими бандершами под названием «Луганская народная республика».

А вот оставив Плотницкого участником минского переговорного процесса российские кураторы поступили хитро. Наверняка в ФСБ были сотрудники, хотевшие угостить Плотницкого тем же чудодейственным чаем, что и его предшественника на посту главы «ЛНР» Валерия Болотова. Но Плотницкий России нужен живым как подписант минских соглашений, поэтому его оставили в живых, несмотря на кучу очевидных грехов вроде устранения политического конкурента Геннадия Цепкалова. Плотницкий, конечно, стал таким же токсичным политическим трупом, как и Стрелков, но только у него есть спасительный круг в виде подписи, оставленной в феврале 2015 года в Минске.

Осенью 2014 года Россия в Луганске и Донецка поставила руководителями насильственно созданных республик проходимцев, космически далеких от навыков государственного управления. Как бы российские политтехнологи не пытались замылить глаза сказками о том, что «Александр Захарченко входит сейчас в пятёрку самых популярных политиков на Украине», но их кадровый просчёт давно уже стал очевидным. Захарченко может входить разве что в пятёрку особо опасных шизофреников, уклоняющихся от лечения в донецком психоневрологическом диспансере. Если Захарченко продолжит отчебучивать в том же духе, то у него есть все шансы проследовать за Плотницким в политическое небытие.

Следует отметить, что очередные имитационные выборы главы ДНР намечены на осень 2018 года и о желании участвовать в них уже заявил одиозный полевой командир Александр Ходаковский, давно уже критикующий публично политический курс Захарченко и его кураторов. Рейтинг Захарченко стремительно падает вниз, но всё равно главу «банановой республики» будут назначать в Москве, а не выбирать в Донецке. Ходаковский имеет свое личное мнение, пустым местом его назвать трудно. Ходаковский слывет человеком Ахметова и поэтому весьма сомнительно, что Москва может сделать на него ставку.

Поговаривают, что Плотницкий обосновался в Барвихе, где еще два года назад приобрел особняк стоимостью тридцать миллионов долларов. Соответствующую информацию опубликовала российская газета «Московский комсомолец».

Рассказывали, что в довоенное время Плотницкий был одержим идеей разбогатеть любыми способами и как видим эта мечта осуществилась. То, что Плотницкий обогатился за три года у власти, это факт. Не уверен, что этих денег хватило на дорогостоящий особняк в элитном подмосковном посёлке, но Плотницкий наверняка может себе позволить пригласить на день рожденья Юрия Лозу, чтобы тот ему лично спел свой нетленный шлягер про плот, свитый из песен и слов.

Убежден, что Плотницкого будут тщательно охранять – доброжелателей у него немерено как на Украине, так и в России. Наверняка спокойно спать он не будет – слишком много совершил преступлений и слишком много знает. Может создаст вместе с Януковичем «Клуб беглых донбасских президентов». К Болотову Плотницкого насильно не отправят, а это для него самая важная победа в сложившейся ситуации.

Луганский плот пошел ко дну и затонул. Пасечник встал во главе луганского улья, да только мёду для населения у него нет ни грамма. Захар захАрил всех в Донецке, но его пока держат на поводке московские собаководы с погонами ФСБ. В общем сменили шило на чепушило, да только вот радости простым людям от этого не предвидится.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»