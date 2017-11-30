Силовики не позволят Путину закончить войну на Донбассе

Путин планирует и дальше оставаться у власти в течение следующего срока. Поэтому он будет стараться удержать нынешний внешнеполитический курс, который нравится населению, до выборов в марте 2018. На практике это означает, что в планах Кремля – оставить переговорную позицию относительно ситуации на востоке Украины и в Крыму без существенных изменений.

Кроме того, в замораживании ситуации на Донбассе заинтересованы в первую очередь непосредственные исполнители текущего беспредела – «силовики», которые ведут на Донбассе свою игру.

Но после выборов, к лету 2018 года, Путина устроило бы прекращение материально-финансовой поддержки сепаратистов Донбасса – в первую очередь из-за возросшей нагрузки на российский бюджет и западных санкций, введенных из-за агрессии. Ведь уже становиться заметно, что экономика России постепенно доходит до уровня, когда санкции создают нестерпимое давление. В совокупности это должно заставить российские власти пойти на изменения их позиции во внешней политике – для чего эти санкции, собственно, и вводились.

Но у силовых ведомств России логика иная – они заинтересованы в замораживании ситуации и сохранении нынешнего статус–кво надолго.

Ведь у «силовиков» зарубежных активов скорее всего нет (или они супер надежно спрятаны, как учили в КГБ). Поэтому они могут не опасаться последствий проведения жёсткого курса Запада, их руки развязаны.

Также вряд ли «силовиков» волнует такой аргумент как возможность России увеличить влияние на украинский парламент на выборах в 2019 году, для чего было бы полезно интегрировать в Украину сопротивляющиеся украинским властям отдельные районы Донбасса.

Однако больше всего их беспокоит тот факт, что уход России из Донбасса чреват потерями: например, в поисках последствий пребывания россиян в ОРДЛО начнётся погоня за сенсационными разоблачениями, сбор материалов для международных судов и т.п. А, значит, первыми будут отвечать именно «силовики».

Единственное, что в состоянии делать при таких раскладах в своем окружении Путин (чтобы демонстрировать Западу свою договороспособность) — это пойти на обмен пленными. Тем более, если об этом настоятельно «просил» с пламенным приветом из Вашингтона Курт Волкер на последней встрече с Сурковым в Белграде.

И чтобы «сохранить лицо» Путину Вашингтон и Киев даже позволили хозяину Кремля разыграть целый спектакль: об освобождении заложников Путина якобы попросил Виктор Медведчук – естественно, «случайно» и под камеры, а тот пообещал «сделать всё, что от него зависит». Путин даже снизошёл до телефонного разговора с Захарченком и Плотницким, которые тут же «согласились» на обмен. Но как раз грянул путч в Луганске и вопрос обмена подвис в воздухе.

Одновременно с этим появились слухи о том, что влияние Владислава Суркова опять снижается и что, возможно, он вообще оставит в следующем году свой нынешний пост в администрации президента и «уйдёт на покой» по состоянию здоровья, полностью отказавшись от политических игр.

Для «силовиков» такой вариант представляется вполне выгодным – они давно хотят убрать конкурента за влияние перед хозяином Кремля.

Андрей Латынин, специально для «Гуляй Поля»