Сурков придумал «гражданскую войну в Украине, которую остановила РФ»

Россия является самым эффективным миротворцем, которому “удалось остановить полномасштабную гражданскую войну в Украине”. Об этом помощник президента РФ Владислав Сурков.

“Это очевидно. Именно Россия остановила гражданскую войну в Украине. Напомню, что прекращение сторонами конфликта наступательных операций, превращение линии фронта в линию соприкосновения и вообще все минские соглашения стали результатом выполнения мирного плана Путина, обнародованного летом 2014 года”, – цинично заявил Сурков.

Также он добавил, что этот план, “несмотря на все трудности и заминки”, якобы последовательно выполняется.

“Недавняя поддержка нашим президентом предложения Виктора Медведчука по обмену пленными – еще одно тому подтверждение. Русские идеи работают, поэтому отвергать их неразумно”, – заявил Сурков.

Напомним, следующая встреча специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться в начале 2018 года.

ТАСС