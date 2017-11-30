Так говорил Волкер

Украина не может в одностороннем порядке выйти из минских соглашений. Лучшего подарка для России просто не придумаешь

О том, что Украине следует предоставить специальный статус восточным территориям и ограниченную амнистию для тех, кто участвовал в конфликте, Курт Волкер говорил не только в интервью Politico, но и народным депутатам Украины при встрече с ними в октябре 2017 года. Здесь нет ничего нового. Но есть очень важное уточнение. Если расшифровать полностью заявление Волкера, в контексте других его заявлений, то Украина может объявить амнистию и проголосовать за новый порядок самоуправления регионов только в том случае, если Россия согласится на допуск полноценной миротворческий миссии ООН на неконтролируемые участки российско-украинской границы. То есть только если российская сторона примет решение о дальнейшем урегулировании конфликта с использованием миротворцев, только тогда представителям украинской власти нужно будет сделать те самые «сложные шаги для мира на Донбассе».

Речь не идет о том, что Украина должна взять и проголосовать за это. Во-первых, я напомню, закон о порядке особого самоуправления восточных регионов уже работает, он проголосован. Но он будет запущен тогда, когда огонь на Донбассе прекратится и пройдут выборы. А выборы, в свою очередь, пройдут тогда, когда будет согласована формула их проведения, будут обеспечены условия и будет осуществляться контроль над границей – либо полицейской миссией ОБСЕ, либо миротворцами ООН. Не будет прекращения огня и должного контроля над границей – не будет никакого особого статуса.

Но на мой взгляд, Россия не пойдет на уступки по миротворческой миссии. Это маловероятно. Максимум, что сейчас возможно, это обмен заложниками. И то при условии, что не будет очередных хитрых и циничных комбинаций россиян и выдвижения неприемлемых для нас условий. Поэтому, что касается прогноза того, как будет развиваться ситуации на Донбассе, я согласен с Волкером. На 80%, а я думаю, даже на 90%, ситуация в 2018 году останется такой, какой она есть сейчас. Еще, как минимум, на год.

Что касается минских соглашений. На днях министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что минские соглашения – мертвы. Я подобные высказывания слышал неоднократно от украинских политиков. Мы знаем, что Народный фронт склонен – и чем дальше, тем больше – к демонстрации воинствующего патриотизма. Подобные заявление делал и Александр Турчинов, например. Я думаю, что и Аваков сделал это для внутриполитического потребления. Это борьба за собственный имидж.

О том, что «Минск» не работает, говорят уже давно. Но проблема в том, что, во-первых, к минским соглашениям привязаны антироссийские санкции. И вторая и очень важная для нас деталь. Мы не может отказаться от Минска в одностороннем порядке. Если мы это сделаем, мы выступим в роли страны, которая хочет продолжения конфликта, хочет не мира, а войны. И я боюсь, что это будет неправильно понято нашими союзниками. Кроме того, это даст прекрасный шанс друзьям России в Европе требовать отмены санкций против Кремля. Да, конечно, можно ставить критические диагнозы по этим соглашениям. Но мы не можем в одностороннем порядке выйти из них. Лучшего подарка для России просто не придумаешь.

Владимир Фесенко, «Новое Время»