Десятки тысяч россиян могут попасть под санкции США

Российские спецслужбы зафиксировали небывалую активность финансовой разведки США в странах Европы и ряде других государств. Связано это с тем, что в начале следующего года будет оглашен новый санкционный список.

Российские спецслужбы узнали, что последние месяцы страны Европы буквально завалены запросами из финансовой разведки США относительно россиян. Речь идет о работниках госкомпаний, чиновниках, их ближних и дальних родственниках и т.д. Всего о десятках тысяч россиян. Было установлено, что такая активность финразведки напрямую связана с расследованием ФБР и подготовкой сенатом доклада о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы США . Предполагается, что по итогам расследования будет оглашен новый список граждан России, в отношении которых вводятся санкции.

Есть данные, что этот список будет беспрецедентно большим. Некоторые «горячие головы» в США предлагают вести санкции чуть ли не в отношении 50 тыс граждан России. Для этого и собирают сейчас информацию.

Росбалт