Украинский омбудсмен повторно обратилась к российскому по поводу Павла Гриба

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская повторно обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой по поводу защиты удерживаемого в России украинца Павла Гриба.

Об этом сообщается на сайте украинского омбудсмена.

“В связи с тем, что в предыдущем письме от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, не содержалось информации о мерах, принятых в интересах Гриба, а изложенная информация была общего характера, Лутковская дополнительно обратилась к российской коллеге с письмом, в котором подробно описала ряд нарушений прав Гриба”, – говорится в сообщении.

Накануне матери Павла Гриба письменно отказали в свиданиях с сыном без объяснения причин. Лутковская также напомнила, что Грибу запретили общаться с консулом на украинском языке. По словам Лутковской, такие действия нарушают права Гриба на получение полной и эффективной консульско-правовой помощи.

“Прошу Вас учесть эту информацию и принять необходимые меры в пределах Вашей компетенции для защиты прав гражданина Украины Гриба П.И. на общение с консулом родном языке, а также направить мне копии медицинской документации о состоянии здоровья Гриба П.И., которая находится в распоряжении следственного изолятора”, – говорится в письме Лутковской.

Напомним, в конце августа Павел Гриб исчез на территории Беларуси. Его отец, бывший пограничник, а ныне военный капеллан Игорь Гриб, сообщил, что 24 августа сын выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из России, с которой познакомился в соцсетях. После пересечения границы Беларуси молодой человек пропал.

В местной полиции отцу сообщили, что Павел Гриб находится в розыске по статье “террористический акт”, а инициатором розыска является управление ФСБ России по Краснодарскому краю в городе Сочи. Позже стало известно, что Павел Гриб арестован в Краснодаре до 17 октября. Затем срок ареста продлили до 4 января 2018 года.

Lb.ua.