Нацполиция перекрыла канал поставки в РФ проституток

В Днепропетровской области правоохранители задержали пятерых человек, которые в течение 2016-2017 годов переправляли малообеспеченных и одиноких жительниц Днепропетровской и Запорожской областей в сексуальное рабство в Российскую Федерацию.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

В ночь на 29 ноября на пункте пропуска “Гоптовка” (Харьковская область) полиция задержала двух жительниц Днепропетровской области, которых пытались переправить в РФ для работы проститутками. Также полицейские установили еще 9 украинок, которые могли стать потенциальными жертвами преступной группы.

“Всех женщин злоумышленники находили по объявлениям о работе, размещенных в сети Интернет. Им обещали трудоустройство в сфере обслуживания”, – говорится в сообщении.

По месту жительства задержанных были провели обыски, в ходе которых сотрудники полиции изъяли 6 тротиловых шашек, гранату Ф-1, запал, дымовую шашку, сигнальные ракеты и 294 патрона к автомату Калашникова.

Lb.ua.