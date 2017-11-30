Чийгоз и Умеров были обменены Турцией на двух российских агентов

Турецкое правительство обменяло заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух россиян, которых обвиняют в шпионаже.

Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на судебные документы, передает Deutsche Welle.

Россияне Александр Смирнов и Юрий Анисимов были арестованы в Турции в апреле 2016 года. Их обвиняли в планировании убийств чеченских диссидентов и до недавнего времени держали под стражей.

Напомним, 25 октября российские оккупационные власти выдали Умерова и Чийгоза Турции. Как сообщалось, выдача стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым по итогам визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину.

Чийгоз был главным фигурантом самого громкого и длительного уголовного процесса на полуострове. Как заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, Чийгоза задержали “по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках”. Речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда проходила акция протеста у здания крымского парламента в Симферополе. Чийгоза приговорили к 8 годам лишения свободы по ч.1 ст.212 УК РФ.

Умеров обвинялся в призывах к сепаратизму за слова о том, что Крым должен быть украинским. По версии следствия, в марте 2016 года Умеров выступил в эфире телеканала ATR. Затем его запись опубликовали в интернете, после чего он стал подозреваемым по части 2 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). Его приговорили к двум годам колонии-поселения по ч.2 ст.280.1 УК РФ.

Lb.ua.